لربات البيوت.. إزاي تفرقي بين اللحم البلدي والمستورد في عيد الأضحى؟

تشهد أيام عيد الأضحى المبارك إقبالا كبيرا على شراء اللحوم، وهذا يكون طريقا لبعض ضعاف النفوس، وعليه تزداد حالات الغش في موسم الأعياد من بعض التجار.

تسعى الكثير من السيدات في إجازة عيد الأضحى تقديم طاوله ممتلئة لإدخال السرور والسعادة على قلوب أفراد أسرتها، لذلك يقدم موقع “الدستور” في تقريره بعض النصائح التي ستساعدك في التفرقة ما بين اللحم البلدي والمستورد، إليكم التفاصيل.

الفرق بين اللحم البلدي والمستورد في عيد الأضحي

إليكي بعض الأسرار التي من خلالها يمكنك معرفة الفرق بين اللحم البلدي والمستورد قبل شرائه في عيد الأضحي، إليكم التفاصيل في السطور التالية.

الفرق بين اللحم البلدي والمستورد في عيد الأضحي

1 - اللحوم البلدي تتميز بتداخل اللحم والدهن بشكل واضح، وأن وجد دهن خارجي يكون أبيض اللون مائل للاصفرار، إما اللحم المستورد دهنه أقل ويرجع ذلك لفصل الدهن عن اللحم حتي تظل اللحمة متماسكة لوقت أطول.

2 - اللحوم البلدي تتميز باللون الأحمر الفاتح والدهون لونها أبيض مائل للاصفرار، إما المستوردة لونها غامق ومائل للبني وهذا يرجع لطول فترة التخزين.

الفرق بين اللحم البلدي والمستورد في عيد الأضحي

3 - هناك رائحة مميزة للحوم المجمدة بسبب تأكسد الدهن الموجود بها لتخزينها لفترة تحت درجة حرارة منخفضة.

4 - عند طهي اللحوم المستورده، تتفتت ونجد اجزاء منها تطفو علي السطح، ونجد اللحوم غير متماسكه بحيث تنقسم القطعة الواحدة لاكثر من جزء نتيجة التجميد، بينما تحتفظ اللحوم البلدي بتماسك كل قطعة فيها.

5 - تميل الأنسجة في اللحوم الطازجة أن تصبح قوية ومتماسكة والدهون متشعبة، ويتم توزيعها بطريقة متوازنة، أما المستوردة أنسجتها تتفتت بسهولة بمجرد فكها، وعند غرز الإصبع فيها يترك أثر غائر على شكل حفرة في النسيج.