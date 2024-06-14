محافظ الغربية يفتتح المسجد الكبير بقرية دمتنو في المحلة الكبرى

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، مسجد الحاجة بشرى حجازي الكبير بقرية دمتنو مركز المحلة الكبرى، وسط أجواء احتفالية وجمع غفير من المصليين والمواطنين، بحضور النائب محمد مرعي عضو مجلس النواب، النائب عبد المنعم امام عضو مجلس النواب، المهندس وليد خليل رئيس مجلس ادارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، المهندس تامر خليل نائب رئيس نادي غزل المحلة والمنسق العام، الدكتور نوح عبد الحليم العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الأوقاف، الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية واهالي قرية دمتنو.

وأشاد محافظ الغربية، بالمسجد والذي يعد من أكبر مساجد قرية دمتنو مركز المحلة الكبري، ويتكون المسجد من دور أرضي بمساحة ٤٥٠ متر مربع صافي بثلاثة مداخل مختلفة وبارتفاع ٧ متر وملحق بأماكن حمامات ووضوء بمدخل منفصل ومصلي خاص بالسيدات بمدخلين بمساحة ٧٥ متر مربع، ودور اول بمدخلين بمساحة ٤٥٠ متر مربع بارتفاع ٥ متر وملحق بمكان تحفيظ للقرآن الكريم وغرفة للإمام ملحقة بحمام خاص، بتكلفة إجمالية بلغت ١٥ مليون جنية مثمنا جهود المهندس وليد خليل والذي قام ببناء المسجد على نفقته الخاصة صدقة جارية علي روح المرحومة والدته الحاجة بشرى حجازي.

وأزاح محافظ الغربية، الستار عن اللوحة التذكارية للمسجد وأدى شعائر صلاة الجمعة به وسط جموع أهالي قرية دمتنو واستمع والمصليين إلى بعض آيات من الذكر الحكيم ثم خطبة الجمعة التي ألقاها الشيخ نوح العيسوي من منبر المسجد تحت عنوان: "دين الإنسانية في أسمى معانيها" حرمة الدماء والأموال والأعراض “ في ضوء خطبة حجة الوداع”.

وعقب الصلاة قدم المحافظ التهنئة للمصلين بمناسبة عيد الأضحى المبارك وافتتاح المسجد معربًا عن سعادته البالغة لمشاركة المواطنين فرحتهم بافتتاح بيت من بيوت الله يذكر فيها اسمه ويتعلم منه المسلمون مبادئ دينهم، مشيرًا إلي أهمية الدور الذي تلعبه المساجد في مقاومة الفكر المتطرف والمتشدد وتجديد الخطاب الديني والعمل علي نشر الوسطية داعيًا المولى عز وجل أن يتقبل من القائمين على بناء المسجد ويثيبهم خير الجزاء ويجعله في ميزان حسناتهم داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها السياسية وجيشها وشرطتها وأن ينعم عليها بالرخاء والازدهار والخير الدائم الوفير.