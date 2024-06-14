محافظ المنوفية يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى وفتح الحدائق والمجازر أمام المواطنين بالعيد

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على رفع درجة الاستعداد التام والجيد على مستوى القطاعات والمرافق الحيوية بنطاق المحافظة، وذلك في إطار استقبال عيد الأضحى المبارك، واستمرار تفعيل عمل غرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة والربط المباشر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة لرصد أية معوقات في الخدمات أو طوارئ محتملة لتوفير الحلول المناسبة تيسيرا على المواطنين.

فتح جميع المجازر بنطاق المحافظة بالمجان أمام المواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي

ووجه محافظ المنوفية، مديرية الطب البيطري وبالتنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية بفتح جميع المجازر بنطاق المحافظة بالمجان أمام المواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي وذلك طوال أيام عيد الأضحى المبارك، مع التشديد بتفعيل قرار منع ذبح الأضاحي بالطرق والشوارع أو خارج المجازر المعتمدة لضمان سلامة وجودة لحوم الأضاحي حفاظًا على البيئة والصحة العامة مع تكثيف الحملات الدورية على المجازر للوقوف على مدى صلاحيتها لأعمال الذبح.

تكثيف حملات النظافة العامة للشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات

كما وجه بتكثيف حملات النظافة العامة للشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات، والعمل على رفع كفاءة الإنارة وإجراء الصيانة اللازمة وإزالة تراكمات القمامة أولًا بأول للحفاظ على صحة المواطنين.

تشديد الرقابة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لمنع التعديات على الرقعة الزراعية



فيما كلف محافظ المنوفية، الوحدات المحلية والزراعة بتكثيف المرور الميداني وتشديد الرقابة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لمنع التعديات على الرقعة الزراعية ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية ومخالفات البناء والتعامل بكل حزم وقوة مع المخالفين وإزالتها في المهد أولًا بأول.

كما شدد المحافظ بتكثيف الحملات التموينية بنطاق المحافظة للوقوف على مدى الالتزام بخطة عمل المخابز ومواعيد التشغيل لضمان عدم توقفها اثناء عطلة العيد والتأكد من جودة إنتاج خبز ومطابقته للمواصفات، وكذا المتابعة المستمرة لتوزيع حصص المواد البترولية بمحطات الوقود وأسطوانات البوتاجاز لضمان وصول الكميات الكافية لسد احتياجات المواطنين.

التوجيه برفع حالة التأهب القصوى والاستعداد التام بجميع المستشفيات



وكذلك التوجيه برفع حالة التأهب القصوى والاستعداد التام بجميع المستشفيات والتأكد من تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض وتوافر جميع المستلزمات الطبية لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى، فضلًا عن التأكد من استمرار القيام بأعمال التطهير والتسليك اللازم لغرف ومطابق شبكة الصرف الصحي لضمان توافر المياه وعدم انقطاعها طوال فترة العيد نظرًا لكثرة استخدامها، والعمل بنظام النوبتجيات بجميع المواقع التابعة للشركة والتأكد يوميًا من انتظام سير العمل والتعامل مع أي طوارئ تحدث في حينها والعمل على حلها فورًا.



وفيما يخص استقبال المواطنين لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى، وجه المحافظ مديرية الأوقاف بالالتزام بكافة التعليمات الصادرة من وزارة الأوقاف وإتاحة متسع لجموع المواطنين لأداء شعائرهم براحة وطمأنينة لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم ومشاركتهم فرحتهم بالعيد، هذا ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بضرورة التنسيق مع إدارة المرور المنوفية، والادارات الفرعية التابعة لها بالمراكز لتكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة والرئيسية للتصدي لكافة المخالفات وتحقيق الانضباط المرورى وتحقيق أقصى سيولة مرورية لحركة السيارات.