الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحالف الوطني: لدينا دار ضيافة تستقبل أكثر من 4000 مريض مغترب ومرافقيهم سنويا

مؤسسة مرسال
مؤسسة مرسال

قالت هبة راشد رئيس مجلس أمناء مؤسسة مرسال وعضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن المؤسسة لديها دار ضيافة هي بمثابة مقر لإقامة المرضى المغتربين الذين يتلقون علاجهم بالقاهرة وليس لهم مقر إقامة ولا يستطيعون تحمل تكلفة الإقامة، مشيرة إلى أن الدار تستقبل سنويا أكثر من 4000 مريض مغترب ومرافقيهم. 

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وأضافت “راشد” في تصريحات اليوم أن دار الضيافة تقدم الخدمة مجانية وتشمل الوجبات وخدمة التمريض والرعاية، فضلا عن إتاحة وجود مرافق لحين انتهاء فترة العلاج مشيرة إلى أن الدار مجهزة لاستقبال 50 ضيف يوميًا، موضحة أن دار الضيافة جزء من خدمات عديدة تقدمها المؤسسة لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأوضحت أن أسباب التفكير في إنشاء الدار دعم المرضى المغتربين في رحلة العلاج داخل القاهرة الكبرى وتخفيف أعباء السفر والإقامة واحتياجات المأكل والانتقالات عنهم. 

المرحلة الأولى 

من جهته قال نايل نبيل - مدير إدارة دار الضيافة بمؤسسة مرسال - أن الدار تعمل من يناير 2019، حيث تم افتتاح المرحلة الأولى في هذا العام ثم تم افتتاح باقي الدار في عام 2021، مشيرا إلى أنه بالمرحلة الأولى بالدار تم البدء بخدمات الإقامة والنظافة والتعقيم اليومي للغرف وغسيل الملابس ووجبات الغداء كوجبة جاهزة من مطعم متعاقد معه، ثم تم تطوير الخدمات لتصل الي تقديم جميع الوجبات (فطار + غداء + عشاء) وتقديم خدمة الانتقالات.

ولفت إلى أنه تم التعاون مع عدد 32 مستشفى لاستقبال حالات منهم، لافتا إلى وضع خطة مستقبلية للتواصل مع عدد من المستشفيات الكبرى بالقاهرة للتعاون لاستقبال الحالات من خلالهم بخطابات تحويل مباشرة للدار.

هبة راشد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي دار ضيافة الأهلي التنموي الضيافة نايل نبيل

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