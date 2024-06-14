سقوط أدمن صفحة بيع أختام شعار الجمهورية المزورة على فيسبوك

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بزعم أحد الأشخاص قدرته على توريد أختام شعار الجمهورية مقلدة لعملائه الراغبين فـى ذلك مقابل مبالغ مالية.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية عن تحديد الشخص المشار إليه "طالب (له معلومات جنائية)- مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم".

باتخاذ الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم تم ضبطه.. وبحوزته هاتف محمول- شريحة هاتف محمول "تُستخدم فـى تحصيل المبالغ المالية من خلال محفظة إلكترونية وهو ذات الرقم الذى يتم من خلاله التواصل مع عملائه".

بمواجهته اعترف بادعائه قدرته على تصنيع أختام شعار الجمهورية المزورة لعملائه عبر موقع فيسبوك وقيامه بالنصب عليهم وعدم تنفيذ المطلوب بعد تحصله على أموال منهم عن طريق التحويل المالى عبر المحفظة الإلكترونية الخاصة به، وأضاف المتهم بارتكابه العديد من وقائع النصب بذات الأسلوب من خلال الصفحة المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.