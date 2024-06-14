الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجموعة السبع تحذر إيران من مواصلة برنامجها النووي وإبرام صفقة أسلحة مع روسيا

مجموعة السبع
مجموعة السبع

حذر زعماء مجموعة السبع اليوم إيران من المضي قدما في برنامجها لتخصيب اليورانيوم وقالوا إنهم سيكونون على استعداد لفرض إجراءات جديدة إذا نقلت طهران صواريخ باليستية إلى روسيا، وفقا لمسودة بيان نقلتها رويترز.

وقال البيان الذي اطلعت عليه رويترز: "نحث طهران على وقف وعكس التصعيد النووي ووقف أنشطة تخصيب اليورانيوم المستمرة التي ليس لها مبررات مدنية موثوقة".

وذكر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة يوم الخميس أن إيران قامت بسرعة بتركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في موقع فوردو وبدأت في تركيب أجهزة أخرى.

وتقوم إيران الآن بتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء قد تصل إلى 60%، أي ما يقرب من 90% من الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة، ولديها من المواد المخصبة إلى ذلك المستوى، إذا تم تخصيبها بدرجة أعلى، لصنع ثلاثة أسلحة نووية، وفقًا لمقاييس الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقالت مجموعة السبع: "يجب على إيران أن تنخرط في حوار جاد وتقدم ضمانات مقنعة بأن برنامجها النووي سلمي حصرا، بالتعاون الكامل والامتثال لآلية المراقبة والتحقق التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك قرار مجلس المحافظين الصادر في 5 يونيو".

وتقول إيران إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.

 

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"القاهرة الإخبارية": بدء اجتماعات مجلس حكام الوكالة الذرية بشأن برنامج إيران النووى

 

مجموعة السبع تحذر إيران من إبرام صفقة أسلحة مع روسيا

كما حذر زعماء مجموعة السبع، إيران من إبرام صفقة لإرسال صواريخ باليستية إلى روسيا من شأنها أن تساعدها في حربها ضد أوكرانيا، قائلين إنهم مستعدون للرد بإجراءات كبيرة إذا حدث ذلك.

وأضافوا: "ندعو إيران إلى التوقف عن مساعدة روسيا في حربها في أوكرانيا وعدم نقل الصواريخ الباليستية والتكنولوجيا المرتبطة بها، لأن ذلك سيمثل تصعيدا ماديا كبيرا وتهديدا مباشرا للأمن الأوروبي".

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