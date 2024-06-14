عن رائعة الأبنودي.. فرقة قنا تعرض "السد" بمهرجان فرق الأقاليم المسرحية

قدمت فرقة قصر ثقافة قنا المسرحية، عرض "السد"، على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، في دورته 46، والمقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، حتى 29 يونيو الحالي.

والعرض الذي قدمته فرقة قصر ثقافة قنا المسرحية، دراما عن ديوان "جوابات حراجي القط" رائعة الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، وتدور أحداثه بإحدى القرى حول بناء السد العالي، لرصد الأحداث الاجتماعية والتاريخية في تلك الفترة الزمنية، وتصوير معاناة النساء وحزنهن على فراق أزواجهن وأبنائهن بعد السفر للمشاركة في أعمال بناء السد، وما نتج عنه من تغيرات مجتمعية.

أشار مهند المهدي مخرج العرض أنه تم معالجة الديوان دراميا لإعداد النص، لتوضيح معاناة الفلاحين عمال البناء، من خلال شخصية "حراجي القط" الذي يتوحد مع السد بمرور الوقت، لدرجة رفض الرجوع لأهل بيته وقريته، بعد أن شعر بأهمية وجوده هناك.

"السد" تأليف إسراء محبوب، تصميم ديكور وملابس ميرنا مدحت، ماكيير مارتينا نبيل، موسيقي وألحان وتوزيع أسامة حماد، أشعار أسامة بدر، كيروجراف أحمد المغربي، مساعد مخرج مريم ملاك، ومخرج منفذ مايكل طلعت.

أداء تمثيلي: أنجي جميل، توني سعيد، فادي عماد، جرجس أشرف، ميدو حسن، علي صابر، فاطمة هشام، نور السيد، إيمان متولي، حسن خالد، يوسف رفعت، عمرو صابر، مايكل طلعت، إيهاب أحمد، محمود عربي، مكاريوس مايكل، لارا زاخر، إبرام أيمن، مكاريوس نصر، هند طه، زياد سلامة، روضة بدوي، ولاء عصمت، صباح محمد، معاذ محمد، يوسف رامز، ومايو مايكل.

وشهد العرض المقدم من فرقة قصر ثقافة قنا المسرحية، لجنة التحكيم المكونة من د. وليد الشهاوي، د. ياسر علام، د. جمال ياقوت، د. أيمن الشيوي، فادي فوكيه، ومقرر لجنة التحكيم المخرج السعيد منسي.

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الحالية تقيمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به 26 عرضا مسرحيا تقدم مجانا للجمهور، بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج.

وتستكمل عروض المهرجان عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث يستقبل قصر ثقافة روض الفرج يوم الجمعة 21 يونيو في السادسة مساءً العرض المسرحي "كيبوتس" لفرقة قصر ثقافة الزقازيق، تأليف أحمد سمير، وإخراج محمود الرفاعي.

وتقدم فرقة الشرقية القومية العرض المسرحي "ملحمة السراب" في الثامنة مساءً على مسرح السامر، عن نص الكاتب السوري سعد الله ونوس، وإخراج محمود عمران.