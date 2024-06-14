بينها المجلد العاشر من تاريخ الفلسفة.. تعرف علي جديد المركز القومي للترجمة

يستعد المركز القومي للترجمة، لطرح عدد من الكتب المترجمة إلي اللغة العربية، من عدة لغات أخري، في شتي فروع المعرفة والفنون والآداب، والتي نرصدها لكم في هذا التقرير.

تاريخ الفلسفة.. المجلد العاشر

يطرح القومي للترجمة، المجلد العاشر من موسوعة “تاريخ الفلسفة”، من تأليف فردريك كوبلستون، وهو فيلسوف إنجليزي وعالم لاهوت، انتظم في سلك الكنيسة الكاثوليكية عام 1930، وأصبح أستاذا لتاريخ الفلسفة في كلية هيثروب. والكتاب من ترجمة محمود سيد أحمد، أستاذ سابق بقسم الفلسفة بجامعة طنطا.

يتناول هذا المجلد تاريخ الفكر الفلسفي في روسيا بداية من القرن الـ 18 إلي لينين وما بعده حتي فترة ما بعد ستالين. ويقدم المؤلف صورا لمفكرين فرديين ومؤثرين، وتحليلا دقيقا للراديكاليين من أمثال باكونين وهيرتسن وتشيرنشفسكي ولافروف.

المسلمون في أمريكا.. لمحة تاريخية

والكتاب الذي يصدر قريبا عن القومي للترجمة في نسخته العربية، تأليف إدوارد كيرتس الرابع، رئيس ألفية الآداب، وأستاذ الدراسات الدينية بجامعة إنديانا، وترجمة رانيا علي ماهر، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة حلوان.

يوضح هذا الكتاب أن ملحمة أمريكا المسلمة هي جزء لا يتجزأ من القصة الأمريكية، في الوقت الذي رأي فيه البعض تناقضا بين أن تكون مسلما وأن تكون أمريكيا.

سياسة الخوف.. التطبيع السافر لخطاب اليمين المتشدد

كما يطرح القوي للترجمة، كتاب “سياسة الخوف”، لـ روث وداك، اللغوية النمساوية، وأستاذ دراسات الخطاب في قسم اللغويات واللغة الإنجليزية في جامعة لانكستر. وترجمة عاطف سيد عثمان.

يتناول الكتاب مسار السياسة اليمينية المتشددة وانتقالها من هوامش المشهد السياسي إلي مركزه، عبر الخطب والرسوم الكاريكاتيرية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي وملصقات الحملات الانتخابية، من خلال تحليل تلك النصوص والصور، لتكشف لنا عن الاستراتيجيات والتقاليد الحجاجية والأكاذيب التي يستخدمها اليمين المتشدد.

علم النفس العصبي الاجتماعي

وفي ذات السياق، يستعد القومي للترجمة، لطرح ترجمة لكتابة علم النفس العصبي الاجتماعي.. الدماغ والعقل والمجتمع. تحرير الباحثين: راسيل شوت، أستاذ علم الاجتماع بجامعة ماساتشوستس. لاري سيدمان، أستاذ علم النفس الإكلينيكي الاجتماعي بجامعة ماساتشوستس. وماتشيري كيشافان أستاذ الطب النفسي بجامعة ماساتشوستس. وترجمة كلا من: فؤاد أبو المكام، أستاذ علم النفس البيولوجي بجامعة القاهرة، وأحمد موسي، أستاذ علم النفس البيولوجي المساعد بجامعة سوهاج.

ينطلق الكتاب من ضرورة وأهمية وضع السياق الأوسع للمجتمع، والتفاعلات الاجتماعية لفهم الدماغ البشري، ووظائفه، ومن ثم يعرض الكتاب لفرع جديد في العلم، يسمي، "علم النفس العصبي الاجتماعي"، بزغ أوائل هذا القرن، وهو ذلك المجال العلمي الذي يعني بدراسة كيف يؤثر تفاعل العقول البشرية، ونمط أو شكل هذه التفاعلات في تطور وارتقاء الدماغ وتشكيله العصبي والوظيفي.

الغرب اللاتيني كما رآه العرب ــ المسلمون

الغرب اللاتيني كما رآه العرب ــ المسلمون.. تقصي نشأة أوروبا في العصور الوسطي، كتاب يطرحه قريبا القومي للترجمة في نسخته العربية، من تأليف دانييل كونيج، أستاذ الدراسات العابرة للثقافات في سياق العولمة بجامعة هايدلبرج بألمانيا، وترجمة آمال علي مظهر، أستاذة الدراما والأدب المقارن بقسم اللغة الإنجليزية وأدابها بكلية الآداب جامعة القاهرة.

في هذا الكتاب، يقدم "كونيج" نظرة متعمقة عن كيف استطاع العالم الإسلامي العربي تخيل أوروبا الغربية في القرون الوسطي وتصويرها في زمن طالما ارتبط بالعنف في العلاقات الإسلامية ــ المسيحية وذلك أثناء ظهور الإسلام وانتشاره. وما يطلق عليه إعادة الغزو أو الريكونكويستا والحروب الصليبية. كما يسعي مؤلف الكتاب إلي شرح كيف تمكن العلماء المسلمون العرب من الحصول علي المعلومات الخاصة بأوروبا الغربية واستخدامها، وأيضا يتقصي عملية ظهور أوروبا المسيحية واللاتينية.