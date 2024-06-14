الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم خلال الساعات المقبلة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم خلال الساعات المقبلة، بسبب ذروة الموجة الحارة.

وأعلنت الهيئة استمرار ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء نتيجة استمرار تأثر البلاد بكتلة هوائية ساخنة مع وجود مرتفع جوى في طبقات الجو العليا يؤدى ذلك إلى رفع في درجات الحرار ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد الجوية في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الشرقية.

وأما حالة الطقس ليلا تكون مائلة للحرارة على أغلب الأنحاء، معتدلة على السواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

نصائح الأرصاد للمواطنين

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين بتجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، وشرب كميات كبيرة من المياه والسوائل، وعدم ترك مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات، وارتداء غطاء للرأس عند التعرض لأشعة الشمس.

حالة البحرين:

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 43 28

العاصمة الإدارية 43 27

6 أكتوبر 44 27

بنها 42 27

دمنهور 39 26

وادي النطرون 40 27

كفر الشيخ 41 27

المنصورة 42 27

الزقازيق 43 28

شبين الكوم 42 27

طنطا 42 27

دمياط 35 25

بورسعيد 35 26

الإسماعيلية 44 27

السويس 44 27

العريش 35 23

رفح 34 22

رأس سدر 40 27

نخل 40 18

كاترين 35 17

الطور 38 26

طابا 41 27

شرم الشيخ 44 31

الإسكندرية 36 24

العلمين 35 24