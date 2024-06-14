الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم خلال الساعات المقبلة

الطقس - صورة تعبيرية
الطقس - صورة تعبيرية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم خلال الساعات المقبلة، بسبب ذروة الموجة الحارة.

وأعلنت الهيئة استمرار ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء نتيجة استمرار تأثر البلاد بكتلة هوائية ساخنة مع وجود مرتفع جوى في طبقات الجو العليا يؤدى ذلك إلى رفع في درجات الحرار ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد الجوية في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الشرقية.

وأما حالة الطقس ليلا تكون مائلة للحرارة على أغلب الأنحاء، معتدلة على السواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

txt

حالة الطقس اليوم الجمعة 14-6-2024 | درجات الحرارة في مصر

نصائح الأرصاد للمواطنين

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين بتجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، وشرب كميات كبيرة من المياه والسوائل، وعدم ترك مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات، وارتداء غطاء للرأس عند التعرض لأشعة الشمس.

حالة البحرين:

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 43 28
العاصمة الإدارية 43 27
6 أكتوبر 44 27
بنها 42 27
دمنهور 39 26
وادي النطرون 40 27
كفر الشيخ 41 27
المنصورة 42 27
الزقازيق 43 28
شبين الكوم 42 27
طنطا 42 27
دمياط 35 25
بورسعيد 35 26
الإسماعيلية 44 27
السويس 44 27
العريش 35 23
رفح 34 22
رأس سدر 40 27
نخل 40 18
كاترين 35 17
الطور 38 26
طابا 41 27
شرم الشيخ 44 31
الإسكندرية 36 24
العلمين 35 24

حالة الطقس الطقس الموجة الحارة ذروة الموجة الحارة مرتفع جوي نصائح الأرصاد

مواد متعلقة

في عيد ميلاد كريم محمود عبد العزيز.. الوجه الأخر من برج الجوزاء

في يومه العالمي 2024.. تعرف على فوائد التبرع بالدم

حالة الطقس اليوم الجمعة في مصر وتوقعات الأرصاد لدرجات حرارة الأسبوع

موجة حارة وتقلبات غير متوقعة.. نصائح لحماية ممتلكاتك من الحرائق

أخبار فاتتك| اتحاد الكرة يدافع عن محمد صلاح.. وإسرائيل تغتال الرئيس التنفيذى لـ"حزب الله"

بلاش دهون.. أكلات صحية في عيد الأضحي 2024

لست الكل.. أصناف حلويات احتفالا بأول أيام عيد الأضحى 

كيف يتم الاحتفال بعيد الأضحى حول العالم؟

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يصل إلى جدة لأداء مناسك الحج

14 نخلة مصابة بالتسوس.. حقيقة المنشورات المتداولة لقطع الأشجار بالإسكندرية

عاجل| حفيظ دراجى يصدم الأهلى: زين الدين بلعيد فى طريقه إلى الدورى البلجيكى

مصدر يكشف لـ"الدستور".. هل يرحل خالد بيبو عن منصبه داخل الأهلى؟

خنقها بـ"إيشارب".. القبض على شاب أنهى حياة شقيقته فى طنطا

عاجل.. أنباء عن اغتيال هاشم صفى الدين الرئيس التنفيذى لـ حزب الله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صفاء النجار

دعانى لبيته «3»

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «2-3»

ماجد حبته

صيف مصرى أكثر وحشية!

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

صور

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا

اليوم 252 للحرب..الاحتلال الإسرائيلى يكثف مجازره فى غزة و37 ألف شهيد حصيلة العدوان