فحص 694 مواطنًا بقافلة جامعة المنوفية

نظَّم قطاع خدمة المجتمع بمعاونة الهلال الأحمر، قافلة طبية متكاملة قامت بالكشف الطبي على عددٍ كبير من المواطنين والعمَّال وعقد ندوات توعوية، بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ومحمد موسى نائب المحافظ والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتمت فعاليات القافلة بالمطعم المركزي بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية وفي إطار مشاركة الجامعة المنوفية في احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ 118.

وأكد الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، حرص الجامعة على دعم أواصر التعاون المشترك بين الجامعة والمحافظة للنهوض بالمحافظة والخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات، وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة لجميع المحافظات، مشيرًا إلى أن قوافل الجامعة تسعى إلى تقديم الرعاية الصحية لمواطني المحافظة بالمجان، مضيفًا أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصحي والتوعوي للمواطنين في كل أنحاء الجمهورية.

وهنَّأ رئيس الجامعة، محافظ المنوفية وأهالي المحافظة بالعيد القومي للمحافظة، متمنيًا للمحافظة مزيد من الرقي والتقدم.

من جهته، أشار الدكتور صبحي شرف، أن القافلة جاءت بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي موضوع أن القافلة فحصت ٦٩٤ مواطنًا وضمت القافلة عيادات "أمراض الباطنة، وطب الأسرة، والأطفال، والرمد، والأنف والأذن والحنجرة"، بالإضافة إلى مبادرات توعوية عن "خطورة الكبد الدهني وأعراضه وكيفية الوقاية منه.

وتم خلال القافلة الكشف على عدد كبير من الحالات من بينهم (٨١) حالة في تخصص الباطنة، و(٩٢) في تخصص الرمد، و(٢٣) حالة في تخصص طب الأسرة، ١١٨حالة في تخصص أنف وأذن و(٤٨) في الكشف عن فيروس B (٣٣٢) في تخصص الصحة العامة والنفسية وذلك بإجمالي (٦٩٤) حالة، وتم صرف العلاج لهم مجانًا وتحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات العامة، بالإضافة إلى إقامة ندوة توعوية حول "تحسين الصحة النفسية".