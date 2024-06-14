الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كنز شقة الغردقة.. 5 لصوص وراء سرقة ذهب وعملات أجنبية من منزل

ضبط خادمة وزوجها
ضبط خادمة وزوجها - أرشيفية

كشفت  أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر من خادمة وزوجها، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول الغردقة، باكتشافهما سرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من داخل الشقة محل سكنهما. 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة "سائق وعاملتين، مقيمين بدائرة القسم".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقررت إحدى العاملتين بارتباطها بعلاقة صداقة بالمُبلغة وأرشدوا عن جميع المسروقات "مليون و696 ألفا- 32،500 ريال سعودي - 3،121 دولار - 775 يورو - 4 خواتم وسلسلة ذهب"، والاستيلاء عليها عقب علمهم بقيام "المُبلغة وزوجها" بسرقة المضبوطات من إحدى الشقق السكنية محل عمل المُبلغة كائنة بدائرة القسم، وبمواجهة "المُبلغين"، اعترفا بارتكاب واقعة السرقة، وبالتواصل مع المجني عليها أفادت بأن المبالغ المالية والمشغولات الذهبية ملكها وأنها لم تكن تعلم بواقعة السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية ملابسات قسم شرطة أول الغردقة سرقة مبلغ مالي مشغولات ذهبية التحريات

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