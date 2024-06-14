استشهاد طفل فلسطينى بقصف لمدفعية الاحتلال بحى الزيتون فى غزة

استشهد طفل فلسطيني، اليوم الجمعة، بقصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن دبابات الاحتلال المتوغلة في حي الزيتون أطلقت قذائفها صوب منازل المواطنين، وكل من يتحرك في الحي، مما أدى لاستشهاد طفل.

طائرات الاحتلال الحربية تستهدف منازل المواطنين في دير البلح

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منازل المواطنين في دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني والإنقاذ ثلاثة شهداء من داخل الحي السعودي غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

واستشهد مواطن في قصف زوارق الاحتلال الحربية استهدف منطقة الميناء قرب خان يونس.

ارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ252 من عدوانه الوحشي على قطاع غزة، ارتكاب المجازر المروعة بحق أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، وكذلك شن الغارات والقصف الجوي والمدفعي العشوائي في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.



وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي واصلت، خلال الساعات الماضية، حرب الإبادة الجماعية والمجازر المروعة، حيث قصفت منازل المواطنين وتجمعاتهم وسط وجنوب القطاع، ما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال ركز غاراته العشوائية على مدينة غزة، إلى جانب مدينتي خان يونس ورفح.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، مساء أمس، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، خلال الـ24 الساعات الماضية، استشهد خلالها 30 فلسطينيًا، وأصيب 105 آخرون بجروح، لترتفع أعداد الضحايا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى 37.232 شهيد، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و85.037 مصاب، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وسط منع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

في غضون ذلك، قالت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: "إن الوضع الإنساني في غزة سيئ للغاية، ووقف إطلاق النار ضروري"، مؤكدة أن نحو 95% من سكان غزة لم يحصلوا على المياه النظيفة منذ أشهر، مشددة على ضرورة فتح المزيد من المعابر ووجود نظام أكثر فاعلية لنقل المساعدات.