ننشر تفاصيل أول مستشفى افتراضي تتيح الكشف وتقديم الاستشارات الطبية عن بُعد

تعمل الهيئة العامة للرعاية الصحية بشكل مستمر على تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتطبيق التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الصحية وعلى أعلى مستوى من الجودة والكفاءة.

ولعل أبرز محاور عمل الهيئة خلال عام 2024 هو إنشاء أول مستشفى افتراضي virtual hospital في مصر، حيث سيسمح هذا المستشفى الافتراضي بتوفير الرعاية الصحية عن بُعد، مما يتيح للمرضى الحصول على الخدمات الطبية بسهولة وفعالية ويتيح توفير استشاريين في كافة التخصصات الطبية لكافة المنتفعين من شتى المحافظات.

وبدوره قال الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إنه تم بالفعل إنشاء مركز للتشخيص والاتصال الطبي عن بُعد بمستشفى شرم الشيخ الدولي تغطي كافة التخصصات الطبية وخصوصًا النادرة منها وتم الاستفادة منها خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، فيما تم إنشاء مركز للأشعة عن بُعد Teleradiology بمجمع الإسماعيلية الطبي، فضلًا عن إنشاء وحدة ال Telepathology بمستشفى النصر التخصصي بمحافظة بورسعيد.

تفاصيل وخدمات إنشاء المستشفى الافتراضي

أما عن تفاصيل وخدمات إنشاء المستشفى الافتراضي، أوضح الدكتور أحمد السبكى، أنها تشمل الكشف عن بعد بنظام متكامل وشبكة معلوماتية، وأيضًا تقديم استشارات طبية عن بعد واستشارات الأشعة.

وقال إن المستشفى من الممكن أن تقدم خدمة الزيارات المنزلية في حالات معينة، والهدف الرئيسي من المستشفى الافتراضي هو خدمة المحافظات البعيدة والنائية، فيما تضم المستشفى الافتراضي استشاريين ذو كفاءة عالية داخل أو خارج البلاد، بالإضافة إلى الربط مع الوحدات المتنقلة لنشر فرق الانتشار السريع في حالات الطوارئ والأزمات والحوادث أيضًا، للوصول إلى جميع المواطنين في أي مكان.

وأفاد بأن المستشفى الافتراضي ستضم وحدات 9 عيادات متكاملة للتطبيب عن بُعد (Tele-medicine)، و4 مجموعات لخدمات العناية المركزة عن بُعد (Tele ICU)، وبرنامج للطب القلبي عن بُعد (Tele-Cardiology)، مؤكدًا أن المستشفى الافتراضي تمثل طفرة في عالم الرعاية الصحية، وستقدم خدماتها التخصصية لأكثر من مستشفى تابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية الصحية المستدامة 2030.

وتابع: نتطلع إلى إطلاق المستشفى الافتراضي ليصبح قيمة مضافة ونقلة نوعية لمجال الرعاية الصحية في مصر، وفقًا لرؤية واستراتيجية الهيئة في تحسين الخدمات الصحية وتوفيرها للجميع بكفاءة وفعالية.