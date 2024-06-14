تفاصيل جلسة كولر الأخيرة مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة فاركو

حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، جلسة مع اللاعبين قبل ساعات من مواجهة فاركو ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وكشف مصدر مسئول بالنادي أن "كولر" أكد خلال حديثه مع اللاعبين علي صعوبة المنافس والذي يمتلك أفضيلة الراحة بالنسبة للاعبيه وليس لديه شيء يبكي عليه في ظل نتائجه الأخيرة.

كولر شدد على أن الفريق يحتاج إلي جمع أكبر عدد من النقاط

وأضاف المصدر أن مارسيل كولر شدد على أن الفريق يحتاج إلي جمع أكبر عدد من النقاط ولابد من احترام المنافس مهما كان ترتيبه في جدول الدوري أهم شئ الدوافع لدي اللاعبين .

وأشار المصدر إلي أن المدير الفني للأهلي طالب من اللاعبين أن أي استهتار أو تهاون أمام الخصم سيكون هناك عقوبات صارمة ولن يتراجع عن استبعاد المقصرين من حساباته حتي نهاية الموسم الجاري.

وأكد كولر للاعبيه أنه يعلم مدي الارهاق الذي يعاني منه اللاعبين الدوليين وأنه يقدر هذا الأمر ولكن الفريق البطل دائما يبحث عن الانتصارات والألقاب المختلفة .

الأهلي يصطدم مع فاركو بعد العودة لمبارياته المحلية

يعود الفريق الأول بالنادي الأهلي إلي قطار الدوري المصري بعد توقف دام حوالي شهر بسبب مشاركة منتخب مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 حيث خاض مباراتين أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الجولات الثالثة والرابعة على الترتيب ويلتقي نظيره فاركو في الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة علي ستاد برج العرب ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدوري.

يدخل المارد الأحمر اللقاء وهو يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة، من أصل 15 مباراة خاضها بواقع 10 انتصارات، و3 تعادلات، وخساراتين.

كان آخر ظهور للنادي الأهلي قبل فترة التوقف الدولي في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي، وتمكن المارد الأحمر من التتويج باللقب الـ12 في تاريخه.

في المقابل يدخل فاركو المباراة في المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعد أن خاض 23 مباراة حتي الأن حقق الفوز في 4 لقاءات وخسر 10 مباريات وتعادل في 9 .

ويعد اللقاء اليوم هو الخامس بين الفريقين في تاريخ المسابقة منذ صعود فاركو للدوري الممتاز موسم 2021-2022، كانت المباراة الأولى يوم 1 مارس 2022 وانتهت بفوز الأهلي 4-1، أحرز للأهلي محمد مجدي أفشة هدفين وهدفين لكل من محمد شريف وحسين الشحات، وآخر مباراة في 14 أبريل 2023 وانتهت بفوز الأهلي 3- صفر أحرزها محمود متولي ومحمد شريف وعلي معلول.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في ثلاث مباريات، وتعادل الفريقان في مباراة واحدة، أحرز لاعبو الأهلي تسعة أهداف وتلقت شباكه هدفين.

هداف الأهلي لقاءات الفريقين، محمد شريف برصيد ثلاثة أهداف، يليه محمد مجدي أفشة برصيد هدفين.