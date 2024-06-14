الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأنبا غبريال والأنبا إسطفانوس يهنئنان محافظ بني سويف بعيد الأضحى

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

زار الأنبا غبريال أسقف إيبارشية بني سويف، والأنبا إسطفانوس أسقف إيبارشية ببا والفشن وسمسطا، أمس، مبنى محافظة بني سويف، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

 رافقهما خلال الزيارة وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشيتين، وكذلك القمص باسيليوس الأنبا بولا وكيل دير الأنبا بولا ببني سويف، والقمص فام الأنطوني وكيل دير الأنبا أنطونيوس ببني سويف، والقمص زوسيما الأنبا بيشوي راعي دير السيدة العذراء (الحمام)

كان في استقبال نيافتهما والوفد المرافق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية، كما زارا والوفد الكنسي مبنى مديرية الأمن، لتقديم التهنئة للواء أسامة حلمي مدير الأمن وقيادات المديرية.

تهنئة قطاع "ألماظة" لقيادات محافظة القاهرة بعيد الأضحى المبارك 


كما قدم نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، يرافقه وفد من كهنة وأراخنة القطاع التهنئة أمس بعيد الأضحى المبارك لقيادات محافظة القاهرة.
 

وزار نيافته والوفد المرافق الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، واللواء حسام لبيب رئيس حي مصر الجديدة، حيث قدموا التهنئة بالعيد، معربين عن أمنياتهم بالخير والسلام والأمان لمصر.

 الكنيسة القبطية في قبرص تهنئ السفارة المصرية بعيد الأضحى  


كما زار الراهب القس إيرينيئوس البراموسي النائب البابوي لدولة قبرص،  أول أمس، مقر السفارة المصرية في العاصمة القبرصية نيقوسيا، مع وفد كنسي، للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، حيث كان في استقبال الزيارة السفير عمرو حمزة سفير مصر بقبرص، والمستشارة مها شاهين نائب السفير، ومن أعضاء السفارة القنصل كمال الدين صلاح، والمستشارة رانيا عبد العزيز.

وضم الوفد الكنسي الآباء الراهب القس إرميا آڤا مينا كاهن كنيسة القديس مار مرقس الرسول بنيقوسيا، والقس لوقا يوسف كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا أثناسيوس الرسولي بليماسول، والراهب القس متاؤس البراموسي كاهن كنيسة الشهيد مار مينا بمنطقة كسيلوفاغو.

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