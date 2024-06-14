الداخلية تداهم ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها, لاسيما ضبط حائزى ومتجرى الألعاب النارية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه داخل ورشة لتصنيع الألعاب النارية بقطعة أرض متاخمة لمنزله؛ وبحوزته (40 كرتونة بإجمالي 1،200 مليون قطعة ألعاب نارية- كمية من المواد الخام والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع).

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والاتجار والتربح منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.