الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الداخلية تداهم ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم

قوات الأمن المصرية
قوات الأمن المصرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها, لاسيما ضبط حائزى ومتجرى الألعاب النارية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه داخل ورشة لتصنيع الألعاب النارية بقطعة أرض متاخمة لمنزله؛ وبحوزته (40 كرتونة بإجمالي 1،200 مليون قطعة ألعاب نارية- كمية من المواد الخام والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع). 

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والاتجار والتربح منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية مكافحة الجريمة الالعاب النارية معلومات وتحريات قطاع الأمن العام الامن العام

مواد متعلقة

سرقة مواد من خط نقل البترول بالقليوبية.. وتحرك عاجل من الداخلية

أدوية بير السلم.. "الداخلية" تداهم مصنعًا فى الغربية

القبض على مسجل خطر استولى على 2.7 مليون جنيه من 6 مواطنين بسوهاج

انتشار على الطرق وشرطة نسائية.. "الداخلية" مستعدة لتأمين احتفالات عيد الأضحى

رفع 46 سيارة متروكة فى الشوارع خلال 24 ساعة

تحرير 481 مخالفة لعدم ارتداء "الخوذة" خلال 24 ساعة

تحرير 1348 مخالفة لقائدي سيارات لعدم تركيب "الملصق الإلكتروني"

«الداخلية» تكشف ملابسات التحرش وسب فتاة داخل ميكروباص بالقاهرة

الأكثر قراءة

عاجل.. أنباء عن اغتيال هاشم صفى الدين الرئيس التنفيذى لـ حزب الله

ما هو يوم التورية ولماذا سمى بهذا الاسم.. إليك التفاصيل ‏

تدريب "الإنتاج الحربى".. تطوير قدرات يدفع لاستكمال مسيرة الإنجازات

الاتحاد الأوروبى: نعمل مع مصر والأردن لتهدئة الوضع فى غزة

محافظ بنى سويف يناقش مستجدات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

انتشار على الطرق وشرطة نسائية.. "الداخلية" مستعدة لتأمين احتفالات عيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صفاء النجار

دعانى لبيته «3»

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «2-3»

ماجد حبته

صيف مصرى أكثر وحشية!

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 252 للحرب..الاحتلال الإسرائيلى يكثف مجازره فى غزة و37 ألف شهيد حصيلة العدوان

بن غفير: نتنياهو يدير الحرب "منفردًا" وبطريقة غير معروفة

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة