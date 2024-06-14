بوتين: الخطر على أوروبا يأتى من الولايات المتحدة لا روسيا

حذَّر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من أن الخطر على الدول الأوروبية لا يأتي من روسيا بل من الولايات المتحدة الأمريكية، وقد ينزلق الوضع إلى الفوضى.

وقال، خلال اجتماعه مع كبار المسئولين بوزارة الخارجية الروسية، إنه حان الوقت لإجراء نقاش موسَّع بشأن الضمانات الثنائية ومتعددة الأطراف للأمن الجماعي.

وأضاف "بوتين" أنه لا توجد دولة في العالم مُحصَّنة من الانضمام إلى قائمة ضحايا الدبلوماسية الغربية.

وأوضح الرئيس الروسي أن روسيا مهتمة بإنشاء نظام أمني غير قابل للتجزئة عبر الحوار، بما في ذلك داخل أروقة الأمم المتحدة.