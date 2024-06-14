بدء تصعيد حجاج القرعة للوقوف بعرفات وأداء الركن الأعظم من الحج

بدأت بعثة القرعة، فجر اليوم الجمعة، في تصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى منطقة المشاعر المقدسة، استعدادًا لأداء الركن الأعظم من الحج بالوقوف بصعيد عرفات الطاهر.

وقام مسئولو بعثة القرعة، ببدء عملية تصعيد حجاج البعثة، البالغ عددهم نحو 14 ألفًا و500 حاج في رد واحد، بواسطة حافلات حديثة مكيفة، مزودة بأجهزة تحديد الموقع الجغرافي "جي بي إس".

تفعيل نظام متابعة خطوط سير الحافلات أثناء تصعيدها حجاج بيت الله الحرام إلى عرفات

وقال اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، إن غرفة عمليات بعثة القرعة بمكة المكرمة، بدأت في تفعيل نظام متابعة خطوط سير الحافلات أثناء تصعيدها حجاج بيت الله الحرام إلى عرفات، مرورًا بالنفرة إلى المزدلفة، وصولًا إلى مخيماتهم بمشعر منى؛ وذلك من خلال أجهزة تحديد المواقع الجغرافية "جي بي إس"، لضمان التزام سائقي الحافلات بخطوط السير من جانب، وإرشادهم في حالة خروجهم عن حدود السير المقررة من جانب آخر، لافتًا إلى أنه تم اختيار سائقي تلك الحافلات من العمالة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، وليست الموسمية، مما يضمن إلمامهم بالطرق وخطوط السير.

تجهيز عدد من الحافلات الاحتياطية للدفع بها بشكل فوري في حالة حدوث أعطال

وأضاف أن غرفة العمليات جهزت عددًا من الحافلات الاحتياطية للدفع بها بشكل فوري، في حالة حدوث أعطال بأي حافلة أثناء عملية التصعيد.

وناشد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية مجددًا، حجاج بيت الله الحرام، الالتزام داخل مخيماتهم بمشعر عرفات، حتى لا يضلوا طريقهم عن المخيم، بالإضافة إلى عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

مناشدة ضيوف الرحمن الالتزام بالمساحة المخصصة لكل حاج بمشعر منى

كما ناشد ضيوف الرحمن بالتزام بالمساحة المخصصة لكل حاج بمشعر منى، وكذلك بتعليمات ضباط وأعضاء البعثة، وتعليمات السلطات السعودية، والتى تهدف جميعها إلى تيسير أداء المناسك على حجاج بيت الله الحرام وضمان سلامتهم، وكذلك الالتزام بركوب الحافلات المخصصة لكل مجموعة من الحجاج أثناء النفرة وعدم النزول منها، إلا عقب الوصول إلى مخيماتهم بمنى.

وكان اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، قد أعلن أمس الخميس، بدء تصعيد حجاج بعثة القرعة فجر اليوم إلى منطقة المشاعر المقدسة؛ استعدادا لأداء الركن الأعظم من الحج بالوقوف بصعيد عرفات الطاهر.

وأوضح أن غرفة عمليات بعثة حج القرعة في مكة المكرمة، أعدت كشوفا مدونا بها أسماء الحجاج، ورقم مخيم كل حاج في مشعري عرفات ومنى، ورقم الحافلة التي ستقله إلى منطقة المشاعر المقدسة، وكذلك رقم الهاتف المحمول الخاص بعضو البعثة المرافق له في الحافلة، وكذلك رقم الهاتف الخاص بالسائق، وتوزيع تلك الكشوف على فنادق إقامة الحجاج قبل التصعيد بـ48 ساعة.

وأكد أن بعثة القرعة تحرص كعادتها كل عام، على تصعيد ضيوف الرحمن إلى عرفات الله في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، ضمانا لوصول جميع حجاج البعثة إلى صعيد عرفات الطاهر لآداء الركن الأعظم من الحج، خاصة وأن المبيت بمنى يوم التروية هو سنة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وليس من واجبات الحج.

وأكد أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، شدد على ضرورة رفع درجات الاستعدادات؛ لتصعيد الحجاج إلى منطقة المشاعر المقدسة، والتأكد من تقديم كل الخدمات التي تمكن ضيوف الرحمن من أداء المناسك في سهولة ويسر.