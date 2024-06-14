واصلت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، حملاتها المكبرة على مدار اليوم؛ لضبط المخالفات في مجال الخوذة والملصق الإلكتروني ورفع السيارات المتهالكة.

وأسفرت جهود تلك الحملات، خلال 24 ساعة، عن رفع "44" سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ مواصلة استكمال الحملات.

وتشهد الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية، وانسيابًا في حركة السيارات بجميع الطرق السريعة وداخل المدن، وسط انتشار الخدمات المرورية.