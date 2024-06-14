الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

544 مخالفة لعدم ارتداء "الخوذة" خلال 24 ساعة

مخالفات مرورية
مخالفات مرورية

أعلنت الأجهزة الأمنية، اليوم، عن ضبط 544 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات؛ لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة والفرعية، وذلك خلال حملات موسعة شنتها خلال 24 ساعة.

أوضحت وزارة الداخلية، في بيان سابق، أنه تم شن حملة مرورية مكثفة؛ لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة بجانب المخالفات الأخرى.

وشددت على ضرورة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

الأجهزة الأمنية ضبط 544 مخالفة الدراجات النارية الخوذة الطرق السريعة

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