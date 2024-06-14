معرض ملابس لدعم 300 أسرة بمركز أبو المطامير في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمساعدة المواطنين في جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.

معرض ملابس لدعم 300 أسرة

وصرَّح السيد رجب مدير فرع جمعية "الأورمان" بمحافظة البحيرة، أنه تم تنظيم معرض ملابس بالمجان لدعم 300 أسرة من محدودي الدخل بمركز أبو المطامير بقرى "الزاوية - جناكليس- الغيتة - المهدية - أبو العدا " مؤكدًا على أنه يتم متابعة أعمال توزيع المساعدات من خلال لجان متخصصة لتحديد نوعية الدعم المُقدَّم، وكذلك لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة له.

كما أشار السيد رجب، إلى أنه تم التوجيه باستمرار تقديم كل أوجه الدعم والمساعدات للأسر الأولى بالرعاية والمُدرجة بقوائم وزارة التضامن الاجتماعي وذلك بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة، مؤكدًا أنه يتم اختيار الأسر الأولى بالرعاية الاجتماعية في محافظة البحيرة من خلال البحث المقدم من مديرية الشؤون الاجتماعية بمحافظة البحيرة.