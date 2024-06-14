"ولاد رزق 3" و"أهل الكهف".. أماكن عرض أفلام عيد الأضحى في قصور الثقافة

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات متنوعة بالمواقع الثقافية بالقاهرة والمحافظات، تشمل 4 أفلام جديدة بـ سينما الشعب في 18 محافظة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ودراما غنائية استعراضية بالسامر، وقصر القناطر، وعروض "فرحتنا في لمتنا" بالإسكان البديل ومسرحيات مجانية واحتفالات وعروض فنية في المحافظات، وذلك ضمن الفعاليات التي أعدتها وزارة الثقافة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وفي هذا الإطار تعرض الهيئة العامة لقصور الثقافة 4 أفلام جديدة من أفلام موسم عيد الأضحى في 20 موقعًا ثقافيًا تابعًا لها، في 18 محافظة، عبر مشروع "سينما الشعب"، بسعر موحد ومخفض 40 جنيهًا للتذكرة.

أفلام عيد الأضحى

ويُعرَض فيلم "ولاد رزق 3" بسينما الشعب في كل من: "قصر السينما بجاردن سيتي، قصر ثقافة روض الفرج، مكتبة البحر الأعظم، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة دمنهور، سينما هيبس بالوادي الجديد، قصر ثقافة الزقازيق، قصر ثقافة الأنفوشي، سينما السادات بالمنوفية، قصر ثقافة القناطر، قصر ثقافة أبو المطامير، بيت ثقافة ديرب نجم".

ويعرض فيلم "أهل الكهف" في: "سينما قصر ثقافة روض الفرج، مسرح 23 يوليو بالمحلة، قصر ثقافة أسيوط، قصر ثقافة دمنهور، المركز الثقافي بطنطا، قصر ثقافة الزقازيق"، ويعرض فيلم "عصابة المكس" في: "سينما قصر ثقافة شرم الشيخ، قصر ثقافة ببا"، ويعرض فيلم "اللعب مع العيال" في: "سينما المركز الثقافي بكفر الشيخ، قصر ثقافة الإسماعيلية، قصر ثقافة العريش"، وتقام الحفلات بجميع المواقع المشار إليها بدءًا من 10 صباحًا، حتى 12 منتصف الليل.

مسرح السامر

ويشهد مسرح السامر بالعجوزة على مدار 3 أيام، وللمرة الأولى احتفاليات فنية كبرى بدءًا من 17 يونيو وحتى 19 يونيو، تتضمن دراما غنائية استعراضية 80/90 نوستالجيا الثمانينات والتسعينات، بمشاركة فرق سوهاج وبورسعيد والحرية للفنون الشعبية، كما تقام الفعالية نفسها بمسرح قصر ثقافة القناطر يوم 20 يونيو.

احتفالات وعروض فنية

وعلى مدار أيام عيد الأضحى من 16 إلى 19 يونيو، تنظم الهيئة احتفالات وعروض فنية لفرق الفنون الشعبية بمختلف المحافظات والعروض لفرق: "الأنفوشي، الوادي الجديد، بني سويف، أسيوط، المنيا، الأقصر، أسوان، الشرقية، كفر الشيخ، الغربية، مطروح، الإسماعيلية، العريش".

وتقام عروض لفرقة دمياط للآلات الشعبية، وفرقتي شلاتين والطور التلقائيتين، بالإضافة إلى عروض فنية للموسيقي العربية لفرق: "القاهرة للموسيقى العربية، المنصورة، المنوفية، الفيوم، بنها، سوهاج"، وعروض فنية لفرقة كورال السويس، وكورال مركز الجيزة الثقافي، وفرقة البحيرة للإنشاد الديني.

كما تقدم هيئة قصور الثقافة عروض مسرحية مجانًا على مدار أيام العيد بعدد من المحافظات، فيقدم قصر ثقافة بورسعيد يومي 18 و19 يونيو مسرحية الأطفال "أحلام وردة وريحان" بمشاركة عدد من الأطفال ذوي الهمم، تأليف عاطف عبد الرحمن وإخراج إبراهيم فهمي.

ويشهد قصر ثقافة الطود بالأقصر العرض المسرحي "ساقية علام" تأليف طه الأسواني، إخراج شريف النوبي، يوم 19 يونيو، وفي اليوم التالي يشهد القصر العرض المسرحي "زاد الخيال وهواني" تأليف إبراهيم الحسيني، وإخراج عماد عبد المعطي.

المشروع الثقافي للإسكان المطور بديل العشوائيات

وضمن الفعاليات المقدمة بالمشروع الثقافي للإسكان المطور بديل العشوائيات، تشهد مناطق المحروسة وأهالينا وحدائق أكتوبر يوم 17 يونيو احتفالات ثقافية وفنية، تتضمن ورشًا وعروضًا فنية، ولقاءات ثقافية، وفي يوم 18 يونيو تستقبل منطقة الخيالة عددًا من الورش الفنية والثقافية المقدمة للأطفال، كما تنظم الفعاليات بحي الأسمرات يوم 19 يونيو، وطوال مدة البرنامج يعقد حوار ثقافي بعنوان "القيم والأخلاقيات المستفادة من عادتنا الاجتماعية في العيد".

وتقدم قصور الثقافة فعاليات متنوعة أخرى بمواقعها الثقافية في المحافظات تتنوع بين الأمسيات الشعرية والورش الفنية للأطفال واللقاءات والمحاضرات التثقيفية والمسابقات.