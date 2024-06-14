فصائل عراقية: استهدفنا بطائرات مُسيّرة قاعدة رامات ديفيد الجوية داخل الأراضى المحتلة

أعلنت فصائل عراقية عن استهدافها بطائرات مُسيّرة قاعدة رامات ديفيد الجوية داخل الأراضي المحتلة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

الفصائل تؤكد استكمال المرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال

وأكدت الفصائل العراقية استمرارها في دك معاقل الأعداء استكمالًا للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهالي غزة ورفح الفلسطينية، وردًا على انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل.

وكانت الفصائل قد أعلنت، فجر الثلاثاء الماضي، عن استهدافها هدفا حيويا في إيلات (أم الرشراش) بالطيران المسيّر.