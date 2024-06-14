للصائمين.. تفاصيل حالة الطقس يوم عرفة السبت 15 يونيو 2024

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدًا السبت، ويصادف يوم عرفة وهو يوم ذروة موجة شديدة الحرارة.

وتوقعتِ الأرصاد أن يسود طقس شديد الحرارة أيام الجمعة والسبت يوم وقفة عرفة، وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى خلال وقفة عيد الأضحى ستصل إلى 43 درجة مئوية في الظل، كما ستصل في الصعيد إلى 48 درجة مئوية في الظل.

حالة الطقس غدًا السبت 15 يونيو 2024

كشفت الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدًا السبت 15 يونيو 2024 وقفة عرفات، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء وحار على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس مائل للحرارة، ليلا حتى الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

وأضاف الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وخليج السويس خاصة على المناطق المكشوفة على فترات.

البحر المتوسط:

وأفادت الأرصاد بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية غربية.

البحر الأحمر:

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

أدعية يوم عرفة المستجابة