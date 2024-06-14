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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

للصائمين.. تفاصيل حالة الطقس يوم عرفة السبت 15 يونيو 2024

الطقس الحار - صورة
الطقس الحار - صورة تعبيرية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدًا السبت، ويصادف يوم عرفة وهو يوم ذروة موجة شديدة الحرارة.

وتوقعتِ الأرصاد أن يسود طقس شديد الحرارة أيام الجمعة والسبت يوم وقفة عرفة، وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى خلال وقفة عيد الأضحى ستصل إلى 43 درجة مئوية في الظل، كما ستصل في الصعيد إلى 48 درجة مئوية في الظل.

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حالة الطقس اليوم الجمعة في مصر وتوقعات الأرصاد لدرجات حرارة الأسبوع

حالة الطقس غدًا السبت 15 يونيو 2024

كشفت الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدًا السبت 15 يونيو 2024 وقفة عرفات، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء وحار على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس مائل للحرارة، ليلا حتى الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

وأضاف الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وخليج السويس خاصة على المناطق المكشوفة على فترات.

البحر المتوسط:

وأفادت الأرصاد بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية غربية.

البحر الأحمر:

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

أدعية يوم عرفة المستجابة

  • اللهمَّ إني اسألُك بأن لك الحمدَ لا إله إلا أنتَ الحنانُ المنانُ بديعُ السماواتِ والأرضِ يا ذا الجلالِ والإكرامِ يا حيُّ يا قيومٌ، أن تحفظ نفسي وأهل بيتي من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن.
  • اللّهم إنّي أسألك إيمانًا دائمًا، وأسألك علمًا نافعًا، وأسألك يقينًا صادقًا، وأسألك دينًا قيّمًا، وأسألك العافية من كلّ بَليّة، وأسألك تمام العافية، وأسألك دوام العافية، وأسألك الشكر على العافية، وأسألك الغنى عن الناس.
  • اللهم إني أعوذ بك أن أَضل أو أُضل، أو أَزل أو أُزل، أو أَظلِم أو أُظلم، أو أَجهل أو يُجهل علي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن سهلًا إذا شئت سهلًا.
  • اللهم أعني ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ.
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