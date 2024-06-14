كتائب شهداء الأقصى: قصفنا بقذائف الهاون حشودًا لجيش الاحتلال بموقع كرم أبوسالم

أعلنت كتائب شهداء الأقصى، التابعة لحركة فتح، عن أنها قصفت بقذائف الهاون حشودًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع كرم أبوسالم، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "الغد" الفضائية.

الأوضاع فى قطاع غزة مأساوية وتزداد سوادًا مع استمرار الغارات الإسرائيلية

وفي سياق آخر، قال محمد أبوناموس، مراسل قناة "الغد" الفضائية، إن الأوضاع في قطاع غزة مأساوية وتزداد سوادًا مع استمرار الغارات الإسرائيلية التي لا تتوقف على وسط القطاع بل تزداد وتيرتها يوما بعد يوم، سواء عندما نتحدث عن القذائف المدفعية أو القصف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية وطائرات الاستطلاع على مناطق مختلفة في وسط القطاع غزة.

وأضاف أبوناموس، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "الغد" الفضائية، أن الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي تركز على المناطق الشرقية لوسط قطاع غزة في مخيمي المغازي والبريج، وفي المناطق الشمالية كان هناك قصف مدفعي عنيف على مدار الساعات الماضية، إذ إن المدفعية الإسرائيلية أطلقت قذائفها باتجاه المناطق الشمالية الشرقية والشمالية الغربية كمنطقة المغراقة ومدينة الزهرة، وأيضا المناطق الشمالية لمخيم النصيرات في محيط ما يعرف بمحطة الكهرباء.