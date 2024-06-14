الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كتائب شهداء الأقصى: قصفنا بقذائف الهاون حشودًا لجيش الاحتلال بموقع كرم أبوسالم

فصائل المقاومة الفلسطينية
فصائل المقاومة الفلسطينية

أعلنت كتائب شهداء الأقصى، التابعة لحركة فتح، عن أنها قصفت بقذائف الهاون حشودًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع كرم أبوسالم، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "الغد" الفضائية.

الأوضاع فى قطاع غزة مأساوية وتزداد سوادًا مع استمرار الغارات الإسرائيلية

وفي سياق آخر، قال محمد أبوناموس، مراسل قناة "الغد" الفضائية، إن الأوضاع في قطاع غزة مأساوية وتزداد سوادًا مع استمرار الغارات الإسرائيلية التي لا تتوقف على وسط القطاع بل تزداد وتيرتها يوما بعد يوم، سواء عندما نتحدث عن القذائف المدفعية أو القصف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية وطائرات الاستطلاع على مناطق مختلفة في وسط القطاع غزة.

وأضاف أبوناموس، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "الغد" الفضائية، أن الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي تركز على المناطق الشرقية لوسط قطاع غزة في مخيمي المغازي والبريج، وفي المناطق الشمالية كان هناك قصف مدفعي عنيف على مدار الساعات الماضية، إذ إن المدفعية الإسرائيلية أطلقت قذائفها باتجاه المناطق الشمالية الشرقية والشمالية الغربية كمنطقة المغراقة ومدينة الزهرة، وأيضا المناطق الشمالية لمخيم النصيرات في محيط ما يعرف بمحطة الكهرباء.

 

الغد حركة فتح كتائب شهداء الأقصى الاحتلال كرم أبو سالم

مواد متعلقة

قصف مدفعى عنيف وغارات جوية على مناطق متفرقة فى قطاع غزة

تبدأ من 220 جنيهًا.. لحوم العيد "ضانى وبتلو" بأسعار مخفضة فى المجمعات الاستهلاكية

واعظ بالأزهر يكشف عن الأعمال المستحبة فى يوم عرفة

سقوط صاروخ مباشر على مبنى فى مستوطنة كريات شمونة

بايدن: العقبة الكبرى التى تحول دون تنفيذ خطة وقف إطلاق النار رفض حماس التوقيع

نورهان الشيخ: محاولة التضييق من الغرب على روسيا ستؤثر على باقى دول العالم

واشنطن: نتنياهو أكد لبلينكن دعمه لمقترح وقف إطلاق النار فى قطاع غزة

بايدن: سنحاسب روسيا على الأفعال التى اقترفتها فى أوكرانيا

الأكثر قراءة

عاجل.. أنباء عن اغتيال هاشم صفى الدين الرئيس التنفيذى لـ حزب الله

ما هو يوم التورية ولماذا سمى بهذا الاسم.. إليك التفاصيل ‏

تدريب "الإنتاج الحربى".. تطوير قدرات يدفع لاستكمال مسيرة الإنجازات

الاتحاد الأوروبى: نعمل مع مصر والأردن لتهدئة الوضع فى غزة

محافظ بنى سويف يناقش مستجدات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

انتشار على الطرق وشرطة نسائية.. "الداخلية" مستعدة لتأمين احتفالات عيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صفاء النجار

دعانى لبيته «3»

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «2-3»

ماجد حبته

صيف مصرى أكثر وحشية!

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 252 للحرب..الاحتلال الإسرائيلى يكثف مجازره فى غزة و37 ألف شهيد حصيلة العدوان

بن غفير: نتنياهو يدير الحرب "منفردًا" وبطريقة غير معروفة

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة