سرقة مواد من خط نقل البترول بالقليوبية.. وتحرك عاجل من الداخلية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في القبض على المتهمين بسرقة المواد البترولية من أحد خطوط نقل المواد البترولية الموجودة فى محافظة القليوبية.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شبين القناطر فى مديرية أمن القليوبية من "موظف أمن بإحدى شركات المواد البترولية" بواقعة سرقة بأحد خطوط نقل المواد البترولية بدائرة المركز.

بإجراء التحريات أسفرت جهود قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة "سائق، عاطل (لهما معلومات جنائية)- مقيمان بدائرة المركز".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد بيع المواد البترولية بالسوق السوداء والتربح منها، وأرشدا عن الأدوات المستخدمة في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.