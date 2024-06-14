أنجيلو يعلن قائمة منتخب الطائرة الشاطئية المشارك فى بطولة إفريقيا بالمغرب

أعلن الاتحاد المصري لكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر عن البعثة التي تمثل مصر في البطولة الأفريقية لكرة الطائرة الشاطئية بالمغرب والتي تقام في الفترة من 18 وحتى 24 من الشهر الجاري والمؤهلة لأولمبياد باريس.

ومن المقرر أن تغادر البعثة إلى دولة المغرب يوم 18 من الشهر الجاري للمشاركة في الحدث القاري المؤهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

يرأس البعثة عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد، والإيطالي نيكولاي أنجيلو مديرًا فنيًا، والفرنسي ميشا مدربًا، وإبراهيم ثابت إداريًا، مسعد عطالله حكم مرافق رجال، ياسمين عبد العزيز حكم مرافق سيدات.

وتضم قائمة اللاعبين، كلا من عاطف نصيف، ويوسف عبدالرحمن، وفريق السيدات يضم كل من، دعاء الغباشي، مروة مجدي.

من جانبه أكد المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة أن منتخب كرة الطائرة الشاطئية رجال وسيدات لديهما القدرة على المنافسة بقوة على لقب البطولة الأفريقية والفوز بالميدالية الذهبية والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس.

ووجه المهندس ياسر قمر الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الداعم الأول للرياضة المصرية وكذلك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لدعمه المستمر للكرة الطائرة مما ساهم في نجاح المنظومة وتصدر المنتخبات الوطنية رجال وسيدات القارة الأفريقية وتأهل منتخب الرجال لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس.