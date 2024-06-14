الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إغلاق المدارس والعمل من المنزل.. إجراءات الحكومة اليونانية لمواجهة الموجة الحارة

الموجة الحارة - صورة
الموجة الحارة - صورة تعبيرية

كشف عبدالستار بركات مراسل القاهرة الإخبارية، تفاصيل الموجة الحارة الشديدة التي ضربت اليونان، والإرشادات التي وجهت بها السلطات المواطنين للتعامل معها.

المناخ متقلب في اليوم الواحد قد نرى الفصول الأربعة

وقال بركات خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إن درجات الحرارة تصل لأعلى مستوياتها 42 درجة، وكان معروف عن مناخ دول حوض المتوسط أنه حار جاف صيفًا دافيء ممطر شتاءً، لكن في اليونان المناخ متقلب في اليوم الواحد قد نرى الفصول الأربعة.

إجراءات الحكومة اليونانية لمواجهة الموجة الحارة

ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم في اليونان أعلنت إغلاق المدارس خاصة رياض الأطفال والابتدائية، ووجهت السلطات من يعملون في الوزارات والمصالح الحكومية أن يعملون من المنازل عن طريق الإنترنت، كما أغلقت وزارة الثقافة أحد المعابد لمدة 5 ساعات هي ذروة ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح أن الحماية المدنية نصحت المواطنين بتجنب الوقوف في الشمس، استعمال المكيفات، عدم الازدحام، عدم المشي أو الجري في المناطق الساخنة، وارتداء ملابس قطنية فاتحة، وقبعة ونظارات شمسية، وتناول الفواكه وشرب المياه، وتجنب الأطعمة الدسمة.

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اليونان القاهرة الإخبارية الموجة الحارة الوقوف في الشمس المكيفات

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