الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أدوية بير السلم.. "الداخلية" تداهم مصنعًا فى الغربية

قوات الأمن المصرية
قوات الأمن المصرية

واصلت  أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الغش الصناعي والتجاري.

 أكدت  معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الغربية قيام شركة (لتجارة وتصنيع الأدوية- كائنة بدائرة قسم شرطة أول طنطا) بتصنيع أدوية بدون ترخيص باستخدام مواد خام مجهولة المصدر وغير مرخصة وغير مسجلة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة بالتنسيق مع الجهات المعنية وضبط المدير المسئول (موظفة قائمة بإدارة الشركة- مقيمة بدائرة القسم) وبتفتيش مقر الشركة، عُثر على (أدوات التصنيع- أختام بأسماء شركات "مُحددة"- كمية من المواد الخام المستخدمة فى عملية التصنيع- كمية من العقاقير بعضها مدون عليها أسماء شركات بإجمالى عدد "18 كرتونة- 1618 علبة- 1208شريط- 95 أمبول- كمية من فوارغ علب الكرتون").

 بسؤال المديرة المسئولة قررت قيام مدير الشركة بتصنيع وتجهيز وتعبئة وتغليف تلك الأدوية بمعرفته وأضافت أنها تتولى عملية التسليم والبيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية جرائم الغش الصناعى معلومات قطاع الأمن العام الامن العام مديرية أمن الغربية

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