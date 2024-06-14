رفع حالة الطوارئ بمستشفيات بنها الجامعية استعدادًا لعيد الأضحى

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية؛ استعدادًا لاستقبال جميع حالات المرضى في إجازة عيد الأضحى المبارك وتقديم الخدمة الطبية والصحية على أكمل وجه.

ووجَّه رئيس الجامعة بضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة وتواجد جميع التخصصات الطبية وفرق التمريض طوال أيام الاحتفالات بالعيد لاستقبال أي حالات مرضية، مشددًا على حسن معاملة المرضى وذويهم والمساهمة في تخفيف المعاناة عنهم.

وأشار رئيس جامعة بنها إلى أن الجامعة حريصة على تطوير المستشفيات الجامعية، وزيادة القدرة الاستيعابية لها بهدف تقديم خدمة طبية وتعليمية متميزة لأهالي محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

رفع درجة الاستعداد خلال العيد

من جهته، قال الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، إنه تم رفع درجة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة خلال الاحتفال بالعيد، وتوفير كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته للتعامل مع الحالات الطارئة.

وأوضح الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات لتلقي أي بلاغات على مدار الساعة، بالإضافة إلى تنظيم الإجازات والراحات والعمل على تواجد الأطباء وأطقم التمريض ومضاعفة النوبتجيات على المستويات خلال فترة عيد الأضحى المبارك، لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة للمترددين على المستشفيات الجامعية.