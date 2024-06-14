قادمًا من برشلونة.. كريستال بالاس يضم المغربى شادى رياض رسميًا

أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي، يوم الجمعة، تعاقده مع المدافع المغربي الدولي شادي رياض، قادمًا من برشلونة الإسباني، بعقد طويل الأمد.

لعب رياض، البالغ من العمر 20 عامًا، لصالح ريال بيتيس الموسم الماضي على سبيل الإعارة من برشلونة الإسباني.

حصل الموهبة الشابة على لقب كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا مع منتخب المغرب.

نشر نادي كريستال بالاس بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد فيه توقيع اللاعب على عقد يمتد حتى يونيو 2029.

عبّر رياض عن سعادته بالانضمام إلى كريستال بالاس، قائلًا: "سعيد حقًا بالانضمام إلى كريستال بالاس. كنت مهتمًا بالمجيء إلى هنا بسبب تاريخ النادي والدوري الذي يلعب فيه. لقد أخبروني كيف لعبوا هذا العام وأعتقد أن هذا يكمل الطريقة التي ألعب بها تمامًا".

وأضاف: "النادي لديه لاعبين شباب ذوي جودة عالية، وقد جئت إلى هنا لمتابعة نفس المسار، والنمو كما نموا".

لعب رياض في 30 مباراة مع ريال بيتيس في جميع المسابقات الموسم الماضي، وشارك مؤخرًا في أول ثلاث مباريات دولية له مع منتخب المغرب الأول، حيث ظهر لأول مرة مع المغرب ضد سيراليون في يناير وسجل هدفه الدولي الأول ضد الكونغو في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال رئيس النادي ستيف باريش: "باعتباره لاعبًا دوليًا يبلغ من العمر 20 عامًا فقط، فإن شادي لاعب شاب مثير ويسعدنا أن نتمكن من الترحيب به في النادي.

وأضاف: "وصوله يضيف الجودة إلى فريق مليء بالفعل بالمواهب والإمكانات، وأنا أتطلع إلى رؤيته يساهم في الفريق هذا الموسم وما بعده".