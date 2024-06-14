الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لكسر الروتين.. إزاي تقضي عيد الأضحى في البيت؟

عيد الاضحى
عيد الاضحى

يستعد الكثير منا لقضاء عيد الأضحى بشكل مختلف، البعض يفضل الخروج والاستمتاع بالخروج والتنزه، والبعض يعشق الجلوس في المنزل لتقضيه أيام العيد بعيدًا عن الزحمة.

وتزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك لعام 2024، يرصد موقع “الدستور” في تقريره طرق قضاء العيد في المنزل دون ملل، إليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

txt

طريقة عمل الفتة باللحمة فى عيد الأضحى 2024

إزاي تقضي عيد الأضحى في البيت

دعوة الناس إلى المنزل:

ابدأ بإرسال دعوات العيد لأحبائك، وزيّن منزلك بديكور العيد وقم بطهي أطباق العيد اللذيذة الخاصة، واقض يومك مع أحبائك المقربين والعزيزين على الطعام الرائع.

متابعة التليفزيون:

يمكنك مشاهدة المسرحيات التي يتم عرضها في فترة العيد مع أسرتك أو مع أولادك، وأيضًا يمكنك تحضير بعض الطعام الصحي وقم بتزينه بشكل مختلف.

ازاي تقضي عيد الأضحى في البيت

صناعة الحلويات في العيد:

تستطيع تحضير بعض الحلويات في المنزل بوصفات بسيطو وخطوات سهلة، ويمكن مشاركة أولادك في تحضيرها وتعليمهم مهارات الطبخ.

تغير ديكور المنزل:

في فترة العيد يمكن تغير ديكور المنزل، مع إستخدام الزينة الملونه والمبهجة، ولا تنسى تغير موقع بعض أثاث الشقة لتشعر بالتغير في فترة العيد.

ازاي تقضي عيد الأضحى في البيت

موعد إجازة عيد الأضحى 2024

السبت 15 يونيو 2024 هو موعد بداية إجازة عيد الأضحى 2024 بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعاملين وتكون 6 أيام متصلة تستمر حتى الخميس 20 يونيو. 

ويضاف لهذه الإجازة العطلات الأسبوعية ومنها الجمعة 14 يونيو وكذلك الجمعة 21 يونيو والسبت 22 يونيو 2024، وذلك في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

ازاي تقضي عيد الأضحى في البيت
عيد الأضحى ازاي تقضي عيد الأضحى عيد الأضحى المبارك العيد إجازة عيد الأضحى

مواد متعلقة

حالة الطقس اليوم الجمعة في مصر وتوقعات الأرصاد لدرجات حرارة الأسبوع

موجة حارة وتقلبات غير متوقعة.. نصائح لحماية ممتلكاتك من الحرائق

أخبار فاتتك| اتحاد الكرة يدافع عن محمد صلاح.. وإسرائيل تغتال الرئيس التنفيذى لـ"حزب الله"

بلاش دهون.. أكلات صحية في عيد الأضحي 2024

لست الكل.. أصناف حلويات احتفالا بأول أيام عيد الأضحى 

كيف يتم الاحتفال بعيد الأضحى حول العالم؟

طبيب يضع روشتة لتقوية المناعة وحمايتك من أمراض الصيف المعدية

قبلات ورقص.. سلمى أبو ضيف تحتفل بعقد قرانها على طريقتها الخاصة (صور)

الأكثر قراءة

عاجل| حفيظ دراجى يصدم الأهلى: زين الدين بلعيد فى طريقه إلى الدورى البلجيكى

موعد إعلان نتائج مزايدة الذهب.. وحقيقة فوز 3 شركات عالمية

عاجل.. أنباء عن اغتيال هاشم صفى الدين الرئيس التنفيذى لـ حزب الله

ما هو يوم التورية ولماذا سمى بهذا الاسم.. إليك التفاصيل ‏

الأكاديمية العربية ضمن أفضل جامعات العالم فى تصنيف التايمز للتنمية المستدامة

بعد موجة شديدة الحرارة.. مفاجأة حول طقس الصيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صفاء النجار

دعانى لبيته «3»

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «2-3»

ماجد حبته

صيف مصرى أكثر وحشية!

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 252 للحرب..الاحتلال الإسرائيلى يكثف مجازره فى غزة و37 ألف شهيد حصيلة العدوان

بن غفير: نتنياهو يدير الحرب "منفردًا" وبطريقة غير معروفة

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة