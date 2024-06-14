لكسر الروتين.. إزاي تقضي عيد الأضحى في البيت؟

يستعد الكثير منا لقضاء عيد الأضحى بشكل مختلف، البعض يفضل الخروج والاستمتاع بالخروج والتنزه، والبعض يعشق الجلوس في المنزل لتقضيه أيام العيد بعيدًا عن الزحمة.

وتزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك لعام 2024، يرصد موقع “الدستور” في تقريره طرق قضاء العيد في المنزل دون ملل، إليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

إزاي تقضي عيد الأضحى في البيت

دعوة الناس إلى المنزل:

ابدأ بإرسال دعوات العيد لأحبائك، وزيّن منزلك بديكور العيد وقم بطهي أطباق العيد اللذيذة الخاصة، واقض يومك مع أحبائك المقربين والعزيزين على الطعام الرائع.

متابعة التليفزيون:

يمكنك مشاهدة المسرحيات التي يتم عرضها في فترة العيد مع أسرتك أو مع أولادك، وأيضًا يمكنك تحضير بعض الطعام الصحي وقم بتزينه بشكل مختلف.

ازاي تقضي عيد الأضحى في البيت

صناعة الحلويات في العيد:

تستطيع تحضير بعض الحلويات في المنزل بوصفات بسيطو وخطوات سهلة، ويمكن مشاركة أولادك في تحضيرها وتعليمهم مهارات الطبخ.

تغير ديكور المنزل:

في فترة العيد يمكن تغير ديكور المنزل، مع إستخدام الزينة الملونه والمبهجة، ولا تنسى تغير موقع بعض أثاث الشقة لتشعر بالتغير في فترة العيد.

ازاي تقضي عيد الأضحى في البيت

موعد إجازة عيد الأضحى 2024

السبت 15 يونيو 2024 هو موعد بداية إجازة عيد الأضحى 2024 بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعاملين وتكون 6 أيام متصلة تستمر حتى الخميس 20 يونيو.

ويضاف لهذه الإجازة العطلات الأسبوعية ومنها الجمعة 14 يونيو وكذلك الجمعة 21 يونيو والسبت 22 يونيو 2024، وذلك في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.