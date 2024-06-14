القبض على مسجل خطر استولى على 2.7 مليون جنيه من 6 مواطنين بسوهاج

نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد، في ضبط عامل مسجل ومطلوب في عدد من القضايا، لقيامه بالنصب على 6 أشخاص والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 2 مليون و750 ألف جنيه، بدعوى توظيفها لهم في مجال تجارة المفروشات من خلال محل خاص به بدائرة مركز أخميم مقابل أرباح شهرية.

البداية بتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، بورود محضر من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ من المدعو "محمد.أ" 43 سنة سائق، و5 آخرين.

المشكو بحقه سبق اتهامه في 11 قضية

وأفادوا في البلاغ بتضررهم من المدعو "أحمد. أ" 36 سنة، عامل ويقيم بدائرة المركز، والسابق اتهامه في 11 قضية ومطلوب للتنفيذ أحكام في 5 قضايا أخرى، لقيامه بالنصب عليهم من خلال تلقي مبالغ مالية منهم بلغت جملتها 2 مليون و750 ألف جنيه بزعم استثمارها وتوظيفها فـي مجال تجارة المفروشات وتجهيز العرائس من خلال المحل الخاص به الكائن ببندر أخميم، مقابل حصولهم على أرباح شهريه تقدر بـ 5% من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولي عليها دون رد، وعقب استصدار أذن النيابة العامة، تمكنت قوة من مباحث مركز أخميم بإشراف اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية، من ضبط المتهم، وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولي عليها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.