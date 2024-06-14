حسن سلامة: مسودة البيان الختامي لقمة السبع التفت على الواقع بإدانة حماس

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن مسودة البيان الختامي لقمة السبع دول ليس فيها جديد عن القضية الفلسطينية، فهي تكرار لاقتراحات سابقة حول حل الدولتين، لافتا إلى أن هذا التكرار نتج عنه العدوان السافر للاحتلال الإسرائيلي على فلسطين منذ 7 أكتوبر.

أضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك تناقض عجيب في قرارات قمة السبع دول، حول إعلان مجموعة الدول السبع التزامها بحل الدولتين، بينما الطرف المعتدي وهو سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا يتوقف عن عدوانه الذي يستهدف المدنيين العزل من النساء والأطفال حتى اللحظة دون ردع.

تابع: "كم من النداءات والقرارات السابق صدورها من منظمات أممية ومحاكم دولية ضربت بها إسرائيل عرض الحائط، وأي حديث عن حل الدولتين ونحن نشاهد هذه المحرقة يوميا تستهدف المدنيين العزل من سكان قطاع غزة، كما أن العدوان مستمر دون وضع نقطة فاصلة له للانتقال إلى المسار السياسي".

وواصل: "مسودة البيان الختامي لقمة السبع دول حملت حماس مسؤولية الخراب الذي حدث في غزة، في الوقت الذي كان يجب أن يطالب البيان إسرائيل بوقف العدوان أولا، وكان هو الهدف الأساسي، ولكن ماحدث التفاف على الواقع الذي نشهده".