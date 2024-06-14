الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رقم مميز لـ"الزمالك" ضد سيراميكا كليوباترا فى الدورى.. هل يتحطم اليوم؟

الزمالك فاز في كل
الزمالك فاز في كل مبارياته ضد سيراميكا كليوباترا

الزمالك لا يعرف الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا، هذا هو ملخص سبع مباريات جمعت الفريقين في بطولتي الدوري وكأس رابطة الأندية المحترفة وانتهت المباريات السبع بفوز الزمالك منها ست مباريات في الدوري ومباراة واحدة في كأس رابطة الأندية وسجل الزمالك  14 هدفا مقابل أربعة أهداف فقط لسيراميكا كليوباترا.

المواجهة الأولى بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا أقيمت يوم 11 مارس 2021  باستاد القاهرة في الأسبوع الخامس عشر للدوري وانتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين سجلهما المغربي أشرف بن شرقي وإمام عاشور في الدقيقتين 6 و19 .

ريمونتادا بيضاء في السويس 

وفي مباراة الدور الثاني في الأسبوع 32 يوم 20 أغسطس 2021 باستاد السويس نجح الزمالك في تحويل تأخره بهدف إلى الفوز 2-1 وتقدم سيراميكا كليوباترا بهدف سجله أحمد محسن في الدقيقة 41 وتعادل أشرف بن شرقي للزمالك في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول وسجل أحمد سيد زيزو هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 60.

في الخامس والعشرين من نوفمبر عام 2021 التقى الفريقان باستاد المقاولون العرب في الأسبوع السادس للدوري وفاز الزمالك بهدف سجله مصطفى فتحي في الدقيقة 40 .

ويوم 28 يونيه 2022 حقق الزمالك فوزا مثيرا بنتيجة 3-2 باستاد القاهرة في الأسبوع الثالث والعشرين للدوري وتقدم الزمالك بثلاثة أهداف سجلها إمام عاشور والتونسي سيف الجزيري وأحمد سيد زيزو في الدقائق 27 و38 و58 ورد سيراميكا كليوباترا بتسجيل هدفين عن طريق شادي حسين والتونسي سيف تقا في الدقيقتين 66 و88 .

الواجهة الخامسة أقيمت يوم 23 أكتوبر 2022 باستاد القاهرة في الأسبوع الثاني للدوري وانتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين سجلهما سيف الجزيري وأحمد فتوح في الدقيقتين 10 و87 .

وفي السادس والعشرين من أبريل عام 2023 التقي الفريقان باستاد القاهرة في الأسبوع التاسع عشر للدوري وانتهت المباراة بفوز الزمالك بهدف سجله سيف الجزيري في الدقيقة 11 .

أكبر فوز للزمالك في كأس الرابطة 

بعيدا عن الدوري التقي الزمالك وسيراميكا كليوباترا يوم 28 يناير 2022 باستاد المقاولون في دور المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية وفاز الزمالك 3-1 وتقدم الزمالك بثلاثة أهداف سجلها الإيفواري رزاق سيسيه ويوسف أوباما من ركلة جزاء ووليد عبد المنعم لاعب سيراميكا في مرماه في الدقائق 27 و44 و66 وسجل شادي حسين هدف سيراميكا الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 85.

وكانت هناك مباراة ودية خارج السبع مواجهات السابقة، قد جمعت الفريقين في 19 ديسمبر 2011، وانتهت أيضا بفوز الفارس الأبيض بثلاثية نظيفة، سجل رزاق أوموتويوسي (هدفين) وأحمد سمير.

الزمالك سيراميكا كليوباترا أحمد سيد زيزو سيف الجزيرى يوسف أوباما

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