الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسودة قمة "مجموعة السبع": سنواصل ممارسة ضغط كبير على إيرادات روسيا

مجموعة السبع
مجموعة السبع

أفادت مسودة بيان قمة مجموعة السبع، إننا سنواصل ممارسة ضغط كبير على إيرادات روسيا من الطاقة والسلع الأساسية الأخرى بما في ذلك اتخاذ إجراءات بشأن سقف الأسعار، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

 اتخاذ الإجراءات ضد الجهات الفاعلة في الصين، والدول التي تدعم آلة الحرب الروسية

وأضافت مسودة بيان  قمة مجموعة السبع، أننا سنقيد الوصول إلى أنظمتنا المالية للكيانات المستهدفة بما في ذلك الصينية التي تدعم جهود الحرب الروسية.

ونوهت مسودة بيان مجموعة السبع، بأنها ستواصل اتخاذ الإجراءات ضد الجهات الفاعلة في الصين، والدول التي تدعم آلة الحرب الروسية.

مواصلة الجهود لخفض إيرادات روسيا من المعادن والطاقة

وتعهدت مسودة بيان مجموعة السبع، بمواصلة الجهود لخفض إيرادات روسيا من المعادن والطاقة، كما أننا نتوعد بفرض عقوبات إضافية على المتورطين في ممارسات خادعة أثناء نقل النفط الروسي.

وحثت مسودة بيان مجموعة السبع، طهران على وقف التصعيد النووي ووقف أنشطة تخصيب اليورانيوم المستمرة التي ليس لها مبررات مدنية موثوقة.

ودعت مسودة بيان مجموعة السبع، الصين إلى الامتناع عن اعتماد تدابير لمراقبة الصادرات خاصة فيما يتعلق بالمعادن الحرجة، كما دعت إيران إلى وقف مساعدة روسيا في الحرب في أوكرانيا وعدم نقل الصواريخ الباليستية والتكنولوجيا ذات الصلة.

وتابعت: نقل الصواريخ الباليستية من إيران إلى روسيا سيمثل تصعيدا جوهريا وتهديدا مباشرا للأمن الأوروبي.

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