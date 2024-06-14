انتشار على الطرق وشرطة نسائية.. "الداخلية" مستعدة لتأمين احتفالات عيد الأضحى

رفعت قطاعات وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية، درجة الاستعداد القصوى والبدء في تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكل أشكالها وصورها، وتحقيق الانضباط.، وحماية وتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الوزارة برفع درجة الاستعداد القصوى تنفيذًا للخطط الأمنية التي اعتمدتها لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك.

خطة تأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك

وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكل المحاور والمنشآت المهمة والحيوية، فضلًا عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية، وتكثيف الخدمات المرورية على المحاور والطرق السريعة، ونشر سيارات الإغاثة لمواجهة أي أعطال؛ للحفاظ على سلامة المواطنين.

فيما يضطلع مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بالمحافظات بتكثيف المرورات على الخدمات الأمنية، والتأكيد على ضرورة التحلي باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.

وأكدت وزارة الداخلية مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنون بأجواء عيد الأضحى المبارك.