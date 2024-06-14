الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأب مراد مجلع يترأس قداس عيد القديس أنطونيوس البدواني بالظاهر

كنيسة
كنيسة

ترأس  الأب مراد مجلع، الخادم الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان بمصر، مساء أمس،  قداس عيد القديس أنطونيوس البدواني، حسب الطقس اللاتيني، وذلك بكنيسة ومزار القديس أنطونيوس البدواني، بالظاهر.

شارك في الصلاة الأب ميلاد رزق الفرنسيسكاني، المسؤول عن المزار، وراعي الكنيسة، وعدد من الآباء الرهبان بالدير، كما تضمنت الذبيحة الإلهية التطواف الاحتفالي.

  قداسات إلهية احتفالًا بعيد القديس أنطونيوس البدواني

وفي صباح نفس اليوم، أقيمت عدة قداسات إلهية، احتفالًا بعيد القديس أنطونيوس البدواني منها: قداس بحسب الطقس القبطي، وترأسه الأب مينا حنا الفرنسيسكاني، وقداس حسب الطقس اللاتيني، وترأسه الأب نيكولا ماورو الفرنسيسكاني، وقداس آخر بحسب الطقس القبطي، وترأسه الأب أوغسطينوس موريس.
 

الكنائس المصرية تستعد لبدء صوم الرسل 2024

وتستعد الكنائس المصرية لبدء صوم الرسل 2024،  في 24 يونيو 2024، ويعد صوم الرسل هو الصوم الذي يعقب الخماسين المقدسة، ويعد أول صومًا عقب صوم الكبير 2024.
ويترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداسات الإلهية طيلة فترة صوم الرسل، بالإضافة إلى إقامة أكثر من قداسًا خلال فترة الصوم 2024.

ويستمر صوم الرسل حتى 12 يوليو 2024، ويعد صوم الرسل من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة، والتي يسمح فيها بأكل السمك، عدا يومي الجمعة والسبت، وهو أول الأصوام الكنسية، التي تبدأها الكنيسة بعد فترة الخماسين المقدسة التي تعقب عيد القيامة المجيد

وصوم الرسل كان أول صيام صامته الكنيسة المسيحية لأن الرسل صاموا هذا الصيام، ومدة الصوم متغيرة، ويحدده تاريخ عيد القيامة، بعد 8 أسابيع من عيد الفصح يأتي يوم الأحد لجميع القديسين، وفي اليوم التالي الإثنين، يبدأ صوم الرسل ويستمر الصوم حتى 12 يوليو عيد الرسولين بطرس و‌بولس وقد تصل مدة الصوم إلى 42 يومًا.
 

 

الاب مراد مجلع الخادم الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان بمصر للرهبان الفرنسيسكان الفرنسيسكان بمصر عيد القديس أنطونيوس الطقس اللاتيني

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