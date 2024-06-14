من خط نقل.. ضبط سائق وعاطل استوليا على مواد بترولية لبيعها في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية القبض على سائق وعاطل لقيامهما بالاستيلاء مواد بترولية على أحد خطوط نقل المواد البترولية في شبين القناطر لبيعها في السوق السوداء وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات .

تفاصيل الواقعة

كان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا يفيد ورود بلاغ من موظف أمن بإحدى شركات المواد البترولية بواقعة سرقة بأحد خطوط نقل المواد البترولية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

نتائج التحريات

توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق وعاطل لهما معلومات جنائية وفى أحد الأكمنة تمكن المقدم أمير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر من القبض على المتهمين.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بقصد بيع المواد البترولية بالسوق السوداء والتربح منها، وأرشدا عن الأدوات المستخدمة فـى الواقعة وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.