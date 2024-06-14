الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

فتح 16 مجزرًا لذبح الأضاحى بالمجان فى بنى سويف (فيديو)

الدكتور أحمد الجبالي
الدكتور أحمد الجبالي

أعلن الدكتور أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطري في بني سويف، اليوم الجمعة، عن رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال خطة محكمة يتم العمل من خلالها طوال أيام العيد، بالإضافة لوجود غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغرف عمليات فرعية بكل إدارة بيطرية بمراكز المحافظة السبعة.

وأضاف الجبالي، خلال بث مباشر مع "الدستور"، أنه سيتم فتح 16 مجزرًا بجميع أنحاء المحافظة لذبح الأضاحي، بالإضافة إلى استقبال أضاحى المواطنين لذبحها مجانيًا طوال أيام العيد بناءً على تعليمات محافظ بني سويف، وتدعيم المجازر بعددٍ كافٍ من الأطباء البيطريين للقيام بالكشف على المذبوحات داخل المجازر، خلال أيام العيد، والتنسيق الكامل بين مديرية الطب البيطري ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الصحة وحماية المستهلك، لتكثيف الحملات على الجزارين، والتفتيش على شوادر ومحلات عرض وبيع اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة للتأكد من استيفائها للاشتراطات البيئية والصحية، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية.

وطالب مدير عام الطب البيطري ببني سويف المواطنين بعدم الذبح في الشوارع من أجل الحفاظ على البيئة، وأنه سيتم تحرير محاضر للمخالفين.

البث المباشر 

بني سويف عيد الأضحى المجازر الأضاحي غرف عمليات

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