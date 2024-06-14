الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لطلاب الثانوية العامة 2024.. تعرف على مواصفات امتحان مادة اللغة العربية

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

يخوض طلاب الثانوية العامة ٢٠٢٤ امتحانات المواد المضافة للمجموع بعد إجازة عيد الأضحي، ويبحث العديد من الطلاب عن توزيع الدرجات.

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 توزيع درجات مادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توزيع درجات مادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي وهو كالتالي: اللغة العربية من 80 درجة، عدد أسئلة الاختيار المتعدد 56 سؤالا، منها 44 سؤالا بدرجة واحدة، و12 سؤالا بدرجتين. أما الأسئلة المقالية فعددها 4 أسئلة، منها 3 أسئلة بدرجتين، وسؤال واحد (التعبير) وسيكون عليه 6 درجات.

مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024، حيث يتم اختيار جزئيات الامتحان من بنك الأسئلة، ويتم مراجعتها بشكل دقيق جدًا للتأكد من عدم تضمين أسئلة معقدة أو تعجيزية. يجب أن يفرز مستوى الامتحان مستويات الطلاب وتفاوت مجاميع الطلاب في الثانوية العامة.

 

وأضافت: "يجب أن تحتوي كل مادة امتحانية على بعض الأسئلة التي تميز الطالب المجتهد والمتفوق عن غيره من الطلاب الأقل في المستوى. وعلم التقييم لا يعترف بمصطلح "أسئلة صعبة" أو "سهلة"، بل يجب أن تكون الأسئلة تكشف جميع المستويات الدراسية للطلاب، ويجب على كل طالب أن يكون على قدر اجتهاده ومدى تحصيله لنتائج التعلم المرتبطة بالمنهج الدراسي للصف الثالث الثانوي العام". 

انطلاق امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٤

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا عالم، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملًا.

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