الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جهود مكثفة للقبض على المتهمين بقتل شاب فى المرج

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

كثف رجال المباحثجهودهم للقبض على المتهمين بقتل شاب بمنطقة المرج بعدما تعدوا عليه وتم نقله إلى المستشفى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة داخله.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالى بوقوع مشاجرة ونتج عنها إصابة شاب فى المرج ونقل إلى المستشفى وتوفى بداخله،  وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص بقيام متهمين بالاعتداء عليه.

ويجري رجال المباحث تحرياتهم كشف ملابسات الواقعة، وجار ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.

رجال المباحث منطقة المرج قتل شاب المستشفى غرفة عمليات النجدة

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