باحث: الهيمنة العسكرية والاقتصادية الأمريكية بدأت فى الانهيار

قال الدكتور محمود الأفندي، باحث في الشئون الروسية، إن روسيا بدأت تتعايش مع الحرب في أوكرانيا، وهي خطوة لإعادة سيطرتها وهيمنتها، بالإضافة للانتقال لعالم متعدد الأقطاب.

وأوضح الأفندي، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحرب في أوكرانيا بالنسبة لروسيا حرب مصيرية، لأن اقتراب الناتو على الحدود الروسية سيؤدي مستقبلا لتفكيك روسيا، لذا روسيا تقود العملية لاستعادة سيادتها، وتخوض حرب استنزاف مع الغرب، تتقدم فيها شيئًا فشيئًا، بينما الغرب بدأ يشكو من الحرب.

ولفت إلى أن روسيا قوية سياسيًا وأصبحت تصنع كل شىء وتواجه العقوبات الاقتصادية، منوهًا بأن روسيا واجهت 20800 عقوبة، بنجاح، لا تقدر أي دولة على مواجهتها.

وأردف أن صحيفة أمريكية وصفت قمة مجموعة السبع بالبطات العرجاء، لأنها لا تستطيع مساعدة أوكرانيا، وتعرض نفسها للخطر، وأن القادة السياسيين في العالم أصبحوا لا يعرفون ما يعملون، والحرب في غزة مثال، فالولايات المتحدة لا تستطيع أن تسيطر على إسرائيل، والقيادات الأوروبية غير قادرة على الحفاظ الأمن العالمي، ونحتاج لعالم آخر متعدد الأقطاب حتى يصبح العالم أكثر أمانا.

وأشار إلى أن الحروب في أوكرانيا وغزة تجري نتيجة استنزاف الولايات المتحدة الأمريكية قواتها، وأن الهيمنة العسكرية والاقتصادية لأمريكا تنهار شيئًا فشيئًا.

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