تبدأ من 220 جنيهًا.. لحوم العيد "ضانى وبتلو" بأسعار مخفضة فى المجمعات الاستهلاكية

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى المصرية، اليوم الجمعة، تقريرًا عن طرح اللحوم بأسعار مخفضة بمناسبة عيد الأضحى المبارك في المجمعات الاستهلاكية.

وقال محمود فوزي الخياط، رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتجارة الجملة، خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، إن فروع الشركة منتشرة من الجيزة حتى أسوان وتوفر اللحوم بجميع أنواعها، المستورد هندي بـ220 جنيهًا، والبلدي أحمر بـ335 جنيهًا، والسوداني بـ285 جنيهًا، والضأن البلدي مذبوح بـ360 جنيهًا، أما الحي بـ220 جنيهًا.

أكد أن الإقبال كبير على اللحوم البلدي والمستوردة، لأن الأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، وثلاجات التجميد والتبريد منتشرة في مختلف المحافظات.

فيما قال محمد دسوقي، مشرف جزار ة بالشركة المصرية: "لدينا لحوم سوداني ولحوم بلدي وضأن مستورد ولحوم هندي مجمدة، وجميع أنواع اللحوم موجودة بوفرة نستعد لها منذ فترة، ولدينا شوادر للخرفان الحية بسعر 220 جنيهًا وكل شيء جاهز قبل عيد الأضحى بشهر ونصف".