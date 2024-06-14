"مياه سوهاج" تكثف حملات التوعية استعدادًا لعيد الأضحى

كثفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج من خلال إدارات "التوعية واستطلاع الرأي والمشاركة المجتمعية" لحملات التوعية للمواطنين بمختلف شرائحهم وأعمارهم؛ استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك وذلك في إطار خطة الشركة لرفع حالة الاستعدادات القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك؛ وتنفيذًا لتوجه الدولة لترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي.

وصرَّح المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، موضحًا أن الحملات التوعوية شملت جميع مناطق وأحياء محافظة سوهاج، حيث تم تنظيم العديد من حملات التوعية والندوات التثقيفية لأصحاب محال الجزارة والمارَّة بالأسواق ضمن برنامج توعوي مكثف لتوعية المواطنين بعدم الإسراف في المياه وترشيد استهلاكها وكيفية التخلص الآمن من مخلفات الأضاحي وتعزيز المسؤولية تجاه كل نقطة مياه.

تكثيف حملات التوعية

وأضاف رئيس شركة سوهاج، أهمية تكثيف حملات التوعية المختلفة قبيل عيد الأضحى المبارك تزامنا مع زيادة استهلاك المياه الذي يواكب عمليات ذبح الأضاحي، موضحًا أن الخط الساخن 125 يعمل على مدار الساعة لتلقي استفسارات المواطنين وشكاواهم المختلفة وهناك فرق الصيانة الفنية الجاهزة لسرعة التدخل ومواجهة أي أعطال بالمحطات أو أعمال طارئة أو أزمات قد تحدث.

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف، أن الحملات تضمنت نشر إرشادات للطرق السليمة والآمنة لجمع مخلفات الأضاحي والتخلص منها وإلقائها في الأماكن المخصصة وعدم إلقائها فى بالوعات الصرف الصحى لتنبيه المواطنين وأصحاب المحال التجارية بضرورة التعامل بشكل صحيح مع مخلفات الأضاحى.

كما استهدفت الحملات التوعوية، مختلف المناطق والفئات والأعمار المختلفة لغرس المفاهيم الصحيحة والإيجابية في ثقافتهم والتوعية بالحفاظ على المياه بجانب عقد لقاءات وندوات بالجمعيات الأهلية بالمحافظة وإجراء استطلاعات رأي للمواطنين للتعرف على مدى رضائهم عن الخدمات التي تقدمها الشركة.