الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لطلاب الثانوية العامة 2024.. ننشر امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة ٢٠٢٤ عن نموذج امتحان اللغة العربية لعام ٢٠٢٣ حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحان عام ٢٠٢٤ هو نفس مواصفات امتحان ٢٠٢٣، ويبحث الطلاب من أجل المراجعة وحل الامتحانات والتدريب الكثير وفي هذا السياق تنشر الدستور نموذج امتحان مادة اللغة العربية لعام ٢٠٢٣.
 

انطلاق امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٤

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا عالم، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

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وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملًا.

 

 

جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٤

الاثنين 10 يونيو 2024: التربية الدينية + التربية الوطنية

الاربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد + الاحصاء

إجازة عيد الاضحى المبارك من يوم السبت 15 يونيو 2024 إلى يوم الخميس 20 يونيو 2024

السبت 22 يونيو 2024: اللغة العربية

الثلاثاء 25 يونيو 2024: اللغة الاجنبية الثانية

السبت 29 يونيو 2024: الفيزياء + التاريخ

الثلاثاء 2 يوليو 2024: اللغة الاجنبية الاولى

السبت 6 يوليو 2024: الكيمياء + الجغرافيا

الاربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفس

السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل

الاربعاء 17 يوليو 2024: الاحياء + الاستاتيكا + الفلسفة

السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا

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