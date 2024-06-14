الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مَن يعوّض غياب وسام أبو على فى مباراة الأهلى وفاركو بالدورى؟

وسام أبو علي
وسام أبو علي

يفتقد الفريق الأول بالنادي الأهلى العديد من العناصر المؤثرة في صفوفه الهجومية قبل ساعات من مواجهة فاركو في السابعة مساء اليوم علي ستاد برج العرب ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويغيب 11 لاعباً من قائمة مباراة اليوم أبرزهم وسام أبو على وبيرسي تاو ثنائي الهجوم للإصابة وهو ما يمثل صداعا في رأس السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول قبل اللقاء المرتقب.

ويبحث كولر عن بعض الحلول الهجومية من أجل تعويض غياب الفلسطيني وسام أبو على الذي تعرض للإصابة بالتواء في كاحل القدم وكدمة في مشط القدم خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام لبنان.

ويفاضل المدير الفني للأهلي بين الثنائي محمود كهربا والفرنسي أنتوني موديست لتعويض غياب وسام أبو علي والذي يعتمد عليه كولر في المباريات الأخيرة.

عقد كولر جلسة خاصة مع الجهاز المعاون من أجل الوقوف على مستوى كل لاعب وحسم من يقود الهجوم الأحمر أمام فاركو في لقاء اليوم وهناك اتجاه لترجيح كفة كهربا بعد تألقه في ودية فريقه أمام النجوم خلال فترة التوقف الدولي .

كولر يستبعد 11 لاعبًا من قائمة الأهلي أمام فاركو

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قد أعلن قائمة فريقه التي دخلت معسكر مساء أمس الخميس والتي ضمت كلا من:

 حراسة المرمي: مصطفي شوبير، محمد الشناوي، محمود الزنفلي. 

خط الدفاع: رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، عمر كمال، محمود متولي.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، إمام عاشور، مروان عطية، أفشة، احمد عبد القادر، حسين الشحات، رضا سليم، كريم فؤاد،كوكا، طاهر.

خط الهجوم: كهربا، موديست.

غيابات الأهلي أمام فاركو

استبعد المدير الفني للأهلي 11 لاعبا وهم كريم الدبيس وكريم نيدفيد وأكرم توفيق وخالد عبد الفتاح، و وسام أبوعلى ومصطفى مخلوف وحمزة علاء وبيرسي تاو وعلي معلول وكريستو ومحمد هاني لأسباب فنية وإصابات.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مع فاركو في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الممتاز لاستعدادات منتخب مصر لنهائيات كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في يناير 2024، تبدأ المباراة تمام السابعة مساء باستاد برج العرب.

اللقاء هو الخامس بين الفريقين في تاريخ المسابقة منذ صعود فاركو للدوري الممتاز موسم 2021-2022، كانت المباراة الأولى يوم 1 مارس 2022 وانتهت بفوز الأهلي 4-1، أحرز للأهلي محمد مجدي أفشة هدفين وهدفين لكل من محمد شريف وحسين الشحات، وآخر مباراة في 14 أبريل 2023 وانتهت بفوز الأهلي 3- صفر أحرزها محمود متولي ومحمد شريف وعلي معلول.
وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في ثلاث مباريات، وتعادل الفريقان في مباراة واحدة، أحرز لاعبو الأهلي تسعة أهداف وتلقت شباكهم هدفين.

هداف الأهلي لقاءات الفريقين، محمد شريف برصيد ثلاثة أهداف، يليه محمد مجدي أفشة برصيد هدفين.

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