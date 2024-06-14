إصابة مواطن صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى الهرم

أصيب مواطن بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمنطقة الهرم، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

كانت الخدمات الأمنية أعلى الطريق فى الهرم قد تلقت بلاغًا، يفيد بوجود مصادمة وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة.

تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وضبط مالك السيارة

وبالفحص والتحري تبين أنه أثناء عبور شخص الطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.