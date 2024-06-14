الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"يونيسف": شبح المجاعة يلوح فى الأفق بغزة وصدمة نفسية كبرى لـ600 ألف طفل

كاظم أبوخلف
كاظم أبوخلف

قال كاظم أبوخلف، المتحدث باسم "يونيسف"، إنه يجب وقف إطلاق النار بقطاع غزة حتى نتمكن من إيصال المساعدات.

وأضاف أبوخلف، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن آلاف الأطفال في قطاع غزة يموتون بسبب المجاعة وسوء التغذية.

ننسق مع المنظمات الإنسانية العاملة فى غزة لإدخال مزيد من المساعدات

ونوه المتحدث باسم "يونيسف" بأن شبح المجاعة يلوح في الأفق بقطاع غزة في ظل الوضع الإنساني السيئ، حيث إننا ننسق مع المنظمات الإنسانية العاملة في قطاع غزة لإدخال مزيد من المساعدات.

وتابع: نواجه عوائق كبيرة في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، لافتًا إلى أن ما يجري في قطاع غزة يمثل صدمة نفسية كبرى لنحو 600 ألف طفل.

وأوضح المتحدث باسم "يونيسف" أنه يجب أن تكون هناك استجابة حقيقية تدفع الأطراف كافة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

غزة يونيسف شبح المجاعة شبح المجاعة يلوح في الأفق الوضع الإنساني السيئ كاظم أبو خلف

مواد متعلقة

الاتحاد الأوروبى: نسعى للضغط على إسرائيل وحماس لقبول المقترح الأمريكى

اقتصاد أخضر وطاقة نظيفة.. 10 نقاط تبرز جهود مصر فى مكافحة التغيرات المناخية

مع بداية يوم التروية.. "8 الصبح" يكشف أحوال الحجاج المصريين والخدمات المقدمة لهم

القيادة المركزية الأمريكية: تعرض ناقلة أوكرانية للقصف فى خليج عدن

"القاهرة الإخبارية": اندلاع حريق بمنطقة أفيفيم نتيجة سقوط صاروخين أطلقا من لبنان

"الدفاع الروسية": أسقطنا 87 مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات روستوف وبلجورود وفولجوجراد

"القاهرة الإخبارية" ترصد أسباب زيارة بلينكن المنطقة

حزب الله يُنفذ 5 عمليات من الجنوب اللبنانى باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية

الأكثر قراءة

عاجل.. أنباء عن اغتيال هاشم صفى الدين الرئيس التنفيذى لـ حزب الله

ما هو يوم التورية ولماذا سمى بهذا الاسم.. إليك التفاصيل ‏

هل انتقل إياد العسقلانى للأهلى؟ مصدر مقرب من اللاعب يكشف التفاصيل

إحالة قضية ابتزاز سيدة البحيرة إلى نيابة جنوب الصعيد

بعد تبكيره 5 أيام.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

تدريب "الإنتاج الحربى".. تطوير قدرات يدفع لاستكمال مسيرة الإنجازات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صفاء النجار

دعانى لبيته «3»

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «2-3»

ماجد حبته

صيف مصرى أكثر وحشية!

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 252 للحرب..الاحتلال الإسرائيلى يكثف مجازره فى غزة و37 ألف شهيد حصيلة العدوان

بن غفير: نتنياهو يدير الحرب "منفردًا" وبطريقة غير معروفة

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة