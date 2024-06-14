"يونيسف": شبح المجاعة يلوح فى الأفق بغزة وصدمة نفسية كبرى لـ600 ألف طفل

قال كاظم أبوخلف، المتحدث باسم "يونيسف"، إنه يجب وقف إطلاق النار بقطاع غزة حتى نتمكن من إيصال المساعدات.

وأضاف أبوخلف، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن آلاف الأطفال في قطاع غزة يموتون بسبب المجاعة وسوء التغذية.

ننسق مع المنظمات الإنسانية العاملة فى غزة لإدخال مزيد من المساعدات

ونوه المتحدث باسم "يونيسف" بأن شبح المجاعة يلوح في الأفق بقطاع غزة في ظل الوضع الإنساني السيئ، حيث إننا ننسق مع المنظمات الإنسانية العاملة في قطاع غزة لإدخال مزيد من المساعدات.

وتابع: نواجه عوائق كبيرة في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، لافتًا إلى أن ما يجري في قطاع غزة يمثل صدمة نفسية كبرى لنحو 600 ألف طفل.

وأوضح المتحدث باسم "يونيسف" أنه يجب أن تكون هناك استجابة حقيقية تدفع الأطراف كافة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.