الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

8 مصابين إثر انقلاب ميكروباص بطريق الكريمات الصحراوى

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

وقع حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق الكريمات الصحراوي، أسفر عن إصابة 8 مواطنين، نقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الكريمات، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، بصحبتها ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

اختلال عجلة القيادة سبب الحادث

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج إصابة 8 أشخاص، نقلوا جميعهم إلى المستشفى.

حادث انقلاب ميكروباص الكريمات إصابة 8 مواطنين محضر بالواقعة المستشفى

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